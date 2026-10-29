Mendoza capacita a empleados públicos en procedimientos disciplinarios

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), junto con la Inspección General de Seguridad (IGS), presentó el curso “Actuaciones Disciplinarias en el empleo público provincial”, una capacitación destinada a fortalecer los conocimientos sobre los regímenes disciplinarios que funcionan en el Estado mendocino.

La formación está dirigida a quienes intervienen o buscan desempeñarse en procedimientos disciplinarios dentro de la administración pública, tanto en tareas de instrucción sumarial como en el ejercicio de la defensa.

La iniciativa surgió a partir del trabajo técnico de la IGS y de la articulación con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través del IPAP, organismo encargado de promover la formación y capacitación de los agentes estatales.

Uno de los principales objetivos del curso es reunir en una misma propuesta las particularidades de los diferentes regímenes disciplinarios. Para ello, incorpora perspectivas y experiencias de organismos con distintas realidades institucionales, pero que comparten principios fundamentales como la legalidad, el debido proceso y la responsabilidad administrativa.

La capacitación combina contenidos teóricos con experiencias de quienes participan en la tramitación de expedientes. De esta manera, busca acercar herramientas concretas para el trabajo cotidiano, con contenidos actualizados y adaptados a las necesidades de cada sector.

El programa contempla dos módulos de formación común para todos los participantes y un tercer módulo específico según el área de pertenencia: Administración Pública, Salud y Deportes, Dirección General de Escuelas, y Seguridad y Justicia.

Para inscribirse, ingresar en el siguiente enlace.