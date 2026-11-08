Mendoza: buscan que sea obligatorio el uso de detectores de monóxido de carbono en los alojamientos turísticos

Con el objetivo de blindar la seguridad de visitantes y trabajadores frente a uno de los peligros más silenciosos, el diputado provincial Edgardo Civit Evans del Bloque Jubilados Auténticos presentó un proyecto de ley para establecer un régimen obligatorio de prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono en todos los establecimientos de alojamiento turístico de la provincia.

La iniciativa apunta a dar una respuesta uniforme en todo el territorio mendocino, abarcando desde hoteles tradicionales, hosterías y cabañas de montaña hasta complejos rurales, refugios, glampings y propiedades de alquiler temporario.

Una amenaza invisible y de alto riesgo

En los fundamentos de la propuesta, el legislador advierte sobre la peligrosidad del monóxido de carbono, un gas tóxico, incoloro, inodoro e insípido que se origina a partir de la combustión incompleta de gas natural, gas envasado, leña, carbón o querosén.

Debido a su naturaleza imperceptible para los sentidos humanos, las intoxicaciones suelen producirse de manera repentina, especialmente durante las horas de descanso y en ambientes cerrados donde operan sistemas de calefacción o cocción defectuosos o mal ventilados.

Si bien algunos municipios como Godoy Cruz y General Alvear ya cuentan con ordenanzas locales en la materia, el proyecto destaca la necesidad de contar con un estándar provincial unificado que evite diferencias normativas según el departamento en el que se encuentre el complejo turístico.

Los puntos clave del proyecto de ley

Ámbito de aplicación: obliga a todos los alojamientos y espacios de pernoctación que utilicen artefactos o sistemas de combustión (gas, leña, carbón, etc.) a contar con detectores operativos durante todo el período en que reciban huéspedes.

Características técnicas: los dispositivos deberán contar con certificación nacional, alarma acústica de advertencia, indicadores de funcionamiento y baterías o sistemas de respaldo adecuados.

Ubicación estratégica: se deberán instalar obligatoriamente en habitaciones, espacios destinados al descanso y en aquellos ambientes que cuenten con estufas, cocinas o artefactos de combustión.

Autoridad de aplicación: el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la norma, integrando este requisito de seguridad a los procesos de registración y categorización vigentes (como la reciente Resolución Nº 378/2026).

Información al huésped: los establecimientos estarán obligados a exhibir cartelería visible con los síntomas de intoxicación, protocolos de evacuación y medidas de actuación ante la activación de una alarma.

Sanciones e incumplimientos

El régimen contempla un capítulo específico de infracciones para los propietarios o explotadores que no cumplan con la normativa.

Las sanciones irán desde apercibimientos y multas económicas (graduadas entre 100 y 700 Unidades Fijas – UF) hasta la suspensión temporal de la habilitación turística provincial, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan en caso de incidentes graves.