Mendoza: buscan poner un tope a los sueldos de los legisladores

El diputado Lucas Ilardo presentó un proyecto que plantea reformular el sistema de topes salariales para la dirigencia política.

A diferencia de la normativa vigente desde 2014 (Ley N° 8727), que establece como límite el sueldo bruto del gobernador, la nueva propuesta propone atar las remuneraciones políticas al piso salarial de la administración pública.

El texto establece que ningún legislador provincial ni asesor político, incluyendo personal de bloques, despachos y colaboradores de ministros, secretarios o subsecretarios del Poder Ejecutivo, podrá cobrar más de tres veces el haber mensual correspondiente a la Clase 1 del Escalafón General (Ley N° 5126).

En los fundamentos del proyecto, Ilardo argumentó que el esquema actual solo funciona como un límite superior, pero permite una dispersión muy marcada respecto de los trabajadores estatales de menores ingresos.

Según las cifras detalladas en el documento, a noviembre de 2026 la dieta de un legislador mendocino, equivalente al 95% del salario del gobernador, alcanza los $5.799.750 brutos, mientras que el salario docente mínimo garantizado se ubica en $866.300, lo que representa una relación de 6,7 veces.

Al comparar el ingreso máximo con la Clase 1 del escalafón general, la distancia resulta aún mayor, ya que esa categoría inicial percibe apenas el 27% del valor de la Clase 13, base de cálculo para el mandatario provincial.

El legislador vincula esta situación con el contexto socioeconómico y la percepción pública sobre la dirigencia. En ese sentido, cita estadísticas del INDEC que muestran que la pobreza en el Gran Mendoza alcanzó el 31,9% en el segundo semestre de 2025, por encima del promedio nacional del 28,2%, debido principalmente a los bajos salarios, así como sondeos de opinión de junio de 2026 (AtlasIntel y Bloomberg) donde el 47,9% de los encuestados señaló a la corrupción como la principal preocupación del país.

Para evitar que el tope quede desactualizado frente a la inflación, el diseño de la ley toma como referencia un fallo de la Corte Constitucional de Italia de 2023, que invalidó los topes nominales fijos, e incorpora ideas de proporcionalidad debatidas en Suiza con la “Iniciativa 1:12”. De este modo, el límite mendocino funcionaría como un múltiplo móvil: se actualizaría de forma automática cada vez que aumente el sueldo de la Clase 1, sin requerir una nueva sanción legislativa.

Asimismo, el articulado incluye cláusulas específicas para impedir maniobras que desvirtúen el límite: