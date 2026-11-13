Mendoza busca planificar su desarrollo a 20 años: qué temas analiza la Bicameral de Futuro

La Legislatura de Mendoza busca instalar una discusión que exceda los tiempos de la política y los ciclos electorales: cómo será la provincia dentro de 15, 20 o 30 años. Con ese objetivo, la Comisión Bicameral de Futuro avanza en la elaboración de una metodología de trabajo y en la definición de los temas que integrarán su agenda de planificación estratégica.

El organismo fue creado por la Ley 9716 y está integrado por 16 legisladores, ocho senadores y ocho diputados. Su función es analizar posibles escenarios futuros, identificar riesgos y oportunidades para Mendoza y elaborar recomendaciones que sirvan como insumo para el diseño de políticas públicas.

La comisión está presidida por la senadora Yamel Ases, con la diputada Sol Salinas en la vicepresidencia. Su conformación se concretó en agosto, luego de la aprobación de la ley y como parte de los compromisos asumidos en el Pacto ConCiencia Mendoza 2050.

En esta nueva etapa, el trabajo está puesto en definir cómo se producirán los informes prospectivos, cómo se organizará la participación de especialistas y qué vínculos se establecerán con universidades y organismos científicos.

Una agenda que mira más allá de la coyuntura

Entre los asuntos que aparecen como prioritarios están la inteligencia artificial y la economía del conocimiento, la matriz productiva provincial, la transición energética, la minería sostenible y la innovación agroindustrial.

También se prevé analizar el desarrollo turístico, la infraestructura logística y bioceánica, el ordenamiento territorial, la gestión climática y la disponibilidad de recursos hídricos. La educación y la formación de capital humano forman parte de esa agenda, en función de los cambios que podrían modificar el mercado laboral en las próximas décadas.

La normativa establece que la Bicameral del Futuro deberá elaborar informes provinciales de futuro con un horizonte mínimo de 15 años. Además, podrá realizar estudios sectoriales, identificar tendencias y megatendencias, evaluar incertidumbres y formular recomendaciones basadas en evidencia.

Uno de los aspectos previstos es la creación de un Consejo Consultivo Académico Permanente, integrado por representantes de universidades y del sistema científico-tecnológico. La comisión también podrá establecer acuerdos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales especializadas en prospectiva.

Un espacio legislativo con participación de distintos sectores

La Bicameral del Futuro surgió a partir del Pacto ConCiencia Mendoza 2050, firmado en febrero por representantes de los tres poderes del Estado, universidades, cámaras empresariales, organizaciones sindicales y entidades científicas y sociales.

La intención es que el trabajo no quede limitado a la discusión entre legisladores. En los encuentros anteriores se planteó la posibilidad de trasladar las reuniones a distintos departamentos, convocar a los municipios y ampliar la participación de los sectores productivos y académicos.

El desafío será convertir los diagnósticos y escenarios posibles en recomendaciones que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno. La comisión tiene carácter consultivo: no ejecutará políticas públicas ni reemplazará las atribuciones del Ejecutivo, sino que buscará aportar información y propuestas para orientar decisiones futuras.

Con ese esquema, Mendoza intenta institucionalizar una herramienta de planificación que permita discutir hoy problemas y oportunidades que podrían tener impacto en la provincia durante las próximas décadas.