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cornejo fayad
ROLLOVER

Mendoza busca $75.000 millones para refinanciar deuda

El Gobierno emitirá títulos ajustados por la inflación, los cuales tendrán garantía de los fondos de coparticipación federal.

El Gobierno de Mendoza saldrá al mercado este martes a buscar dinero fresco que le permita reestructurar su deuda. En concreto, el monto inicial que intentará obtener asciende a $75.000 millones, ampliable hasta cerca de $500.000 millones.

El mecanismo que utilizará para captar inversores será la emisión de títulos ajustados por inflación (CER), los cuales cuentan con garantía de los fondos de coparticipación federal.

La idea del Ejecutivo es que los recursos obtenidos se utilicen para hacer rollover de deuda. Es decir, el Gobierno emitirá nuevos títulos para cancelar compromisos previos, con el objetivo de mejorar condiciones financieras y postergar los vencimientos que operan en el corto plazo.

De este modo, se llevará a cabo una licitación, la cual está prevista entre las 10 y las 16, en la que el punto clave será el costo del endeudamiento, medido en la tasa de interés que convalide el mercado. La emisión será organizada por entidades financieras como Galicia, Patagonia y Banco de Servicios y Transacciones, con la participación de otras firmas colocadoras y del Banco Nación como agente financiero.

Con el peronismo partido y sólo 3 votos en contra, Mendoza aprobó el Presupuesto 2026

Cabe destacar que este tipo de operaciones están avaladas en el Presupuesto 2026, el cual fija los límites de endeudamiento, contemplando la cancelación de servicios de deuda por hasta $354.610 millones y la refinanciación de títulos elegibles por hasta $139.120 millones.

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