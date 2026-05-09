Mendoza brilló en la Feria Internacional del Libro Buenos Aires

La participación de Mendoza en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires vivió uno de sus momentos más destacados con una convocatoria récord durante el Día de Mendoza. El gran protagonista fue el historietista mendocino Chanti, quien logró llenar la Sala José Hernández, el espacio de mayor capacidad del predio ferial.

El autor presentó su libro Sube y baja, la montaña y nosotros, una obra en la que combina humor, experiencias personales y reflexiones sobre la vida en contacto con la montaña. Familias, chicos y seguidores de todas las edades participaron del encuentro, que se convirtió en uno de los eventos más convocantes de la jornada mendocina en la FILBA.

Durante la presentación, el artista compartió anécdotas, habló sobre su proceso creativo y dialogó con el público, que respondió con una ovación y largas filas para conseguir firmas y fotos.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Además de la presentación de Chanti, el Día de Mendoza en la feria incluyó actividades, charlas y presentaciones de autores locales en el espacio Cuyo Cultura. La provincia desplegó una agenda orientada a visibilizar su producción literaria y artística dentro de uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica.