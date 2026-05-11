Mendoza brillará en el World Hat Walk 2026: diseño, arte y conciencia social

La Provincia de Mendoza volverá a formar parte del World Hat Walk 2026, el evento internacional que reúne a miles de personas en distintas ciudades del mundo para celebrar la creatividad, el diseño independiente y la identidad cultural a través de un accesorio tan clásico como vigente: el sombrero.

La actividad se desarrollará el próximo 17 de mayo en el Parque General San Martín y promete convertir nuevamente a la ciudad en un escenario abierto de expresión artística y encuentro comunitario.

La iniciativa, que se realiza de manera simultánea en más de cien ciudades de los cinco continentes (entre ellas Londres, Berlín, Barcelona, Tokio y Buenos Aires) invita a los participantes a recorrer espacios urbanos utilizando sombreros, boinas, pilusos, gorras o tocados como símbolo de creatividad, identidad y conexión social. Mendoza ya tuvo una destacada participación en ediciones anteriores y este año busca consolidarse como uno de los puntos culturales más originales del circuito internacional.

El recorrido comenzará en los Portones del parque y avanzará por algunos de sus puntos más emblemáticos, como la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el lago, hasta llegar al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, espacio donde se desarrollarán distintas actividades culturales y recreativas.

La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en www.noe roldan.ar.