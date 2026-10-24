Mendoza, bajo alerta amarilla por lluvias: qué zonas se verán afectadas

Tal como anticipaba el pronóstico del tiempo, Mendoza atraviesa un sábado marcado por el frío, la humedad y las precipitaciones. En ese aspecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias para gran parte de la provincia, mientras que también se anticipan precipitaciones durante buena parte de la jornada y la posibilidad de tormentas en sectores del Este y el Sur.

Además, se esperan vientos moderados del sector sur, con ráfagas más fuertes durante la tarde. La temperatura máxima prevista es de 13 °C, mientras que la mínima se ubica en torno a los 8 °C, en una jornada con cielo mayormente nublado.

Según indicaron los especialistas, la inestabilidad está asociada a la influencia de un sistema de baja presión en altura, que favorecerá la presencia de lluvias, algunas localmente intensas, y lloviznas en el Gran Mendoza y los tres oasis cultivados. De acuerdo a las estimaciones meteorológicas, los acumulados podrían ubicarse entre los 20 y los 40 milímetros durante el período comprendido entre las 7 y las 24 de este sábado.

Qué zonas estarían afectadas

La advertencia del SMN alcanza a casi todo el territorio provincial, aunque quedan exceptuadas la zona cordillerana y algunas áreas de los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras.

En el Gran Mendoza y los oasis cultivados se esperan lluvias y lloviznas a lo largo del día. En tanto, existe la posibilidad de tormentas en la zona Este y el Sur provincial, por lo que las condiciones podrían variar según el sector.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. Por eso, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.