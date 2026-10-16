Mendoza avanza en un mapa de barrios clandestinos ante el riesgo de inundaciones

Las intensas tormentas que afectaron a Mendoza durante varias horas el martes pasado volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de numerosos sectores de la provincia. Muchos barrios crecieron cerca de cauces y zonas de desagüe, sin planificación urbana ni infraestructura básica, una situación que aumenta la preocupación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas asociadas al fenómeno climático conocido como Súper Niño.

Según los datos recopilados por la Subsecretaría de Infraestructura a través del área de Infraestructura de Datos Espaciales, Mendoza ya cuenta con 522 barrios irregulares identificados, aunque el número podría aumentar cuando los municipios que todavía no completaron sus relevamientos entreguen la información pendiente. Catastro intimó a las comunas a elaborar registros detallados para determinar cuáles son las áreas más expuestas y definir posibles intervenciones de emergencia. Estos datos también serán relevantes para la aplicación de la ley de emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático, que ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y espera avanzar en el Senado.

El departamento con mayor cantidad de barrios irregulares es Luján de Cuyo, con 268, aunque se informó que 11.430 familias ya avanzaron en la regularización de sus construcciones. En segundo lugar se encuentra Maipú, con 180 asentamientos, mientras que Guaymallén registra 24. En el resto de la provincia, General Alvear informó 20 barrios irregulares, Rivadavia contabilizó 15 y San Martín identificó siete loteos, uno de ellos con aproximadamente 600 subdivisiones. San Carlos, por su parte, reportó cinco loteos informales, incluido uno con unas 400 subdivisiones, mientras que Junín informó tres barrios de estas características.

El relevamiento del Gran Mendoza, según informó el medio el Uno, todavía está incompleto por la falta de información de Ciudad y Las Heras. En Capital, las principales irregularidades se concentran en el oeste, en las inmediaciones de La Favorita, mientras que en Las Heras la preocupación se centra en El Challao, cerca del límite con la capital provincial. La identificación de estos sectores será fundamental para establecer prioridades y planificar obras que reduzcan el riesgo de inundaciones, especialmente en las zonas bajas, como las ubicadas en el límite entre Guaymallén, Lavalle y Maipú, que sufrieron anegamientos durante las últimas tormentas.