El Senado de Mendoza dio un nuevo paso hacia la institucionalización de la Semana del Orgullo, una propuesta que busca fortalecer el reconocimiento y la promoción de los derechos de las personas LGBTIQNBA+ en la provincia. El proyecto obtuvo despacho favorable en la Comisión de Género, Equidad y Diversidad, por lo que quedó habilitado para avanzar en su recorrido legislativo.

La iniciativa fue presentada por legisladores de distintos bloques y surgió del trabajo conjunto con la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Mendoza (COMOM). A principios de noviembre, representantes de esa organización y funcionarias provinciales participaron de un encuentro con integrantes de la comisión legislativa, donde expusieron los fundamentos y las propuestas para llevar adelante la iniciativa.

De acuerdo con el proyecto, la Semana del Orgullo se realizará durante los días previos a la Marcha del Orgullo, que tiene lugar cada año en diciembre. La fecha central de la movilización será acordada por la COMOM junto con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos del colectivo.

La propuesta contempla “actividades culturales y recreativas abiertas a la comunidad, espacios de reflexión y diálogo e iniciativas de promoción, prevención y protección de derechos”. La Dirección de Género y Diversidad de Mendoza será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la coordinación de las actividades junto con la comisión organizadora. De esta manera, el proyecto busca dar “respaldo institucional a una movilización que se realiza de manera ininterrumpida en la provincia desde 2010”.