Mendoza avanza con reformas en Seguridad y Justicia para reducir el delito y acelerar procesos

En un contexto donde la inseguridad aparece entre las principales preocupaciones de la sociedad, Mendoza comenzó a aplicar una serie de reformas en el sistema de seguridad y justicia con el objetivo de mejorar la respuesta frente al delito. Las medidas abarcan cambios en la actuación policial, la implementación de procesos judiciales más rápidos y modificaciones en el funcionamiento de la Suprema Corte provincial.

Uno de los primeros pasos se concretó esta semana en la Legislatura. La Cámara de Senadores aprobó una reforma a la Ley 6722 que redefine el protocolo de actuación de la policía. El cambio introduce la presunción de inocencia para los efectivos que utilicen su arma reglamentaria en cumplimiento del deber, lo que elimina la suspensión automática del agente o de su salario mientras se desarrolla la investigación judicial.

La iniciativa fue impulsada por el gobierno de Alfredo Cornejo, desde donde sostienen que la modificación busca dar mayor respaldo institucional a los uniformados en situaciones de persecución o enfrentamientos armados, evitando que el temor a sanciones inmediatas influya en su accionar.

Nuevo registro Civil

En paralelo, el Poder Judicial avanza en otra herramienta destinada a agilizar las respuestas frente a determinados delitos. Se trata de un proyecto que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y que propone procesos acelerados para casos de flagrancia, es decir, cuando el sospechoso es detenido en el momento del hecho.

La propuesta apunta principalmente a delitos de alta frecuencia, como hurtos o robos simples. La idea es que las condenas puedan resolverse en pocos días, lo que, según sus impulsores, permitiría reducir la sensación social de impunidad conocida como “puerta giratoria”. Además, se plantea que estas penas breves se combinen con programas de capacitación laboral y educación obligatoria para disminuir la reincidencia.

Otro de los cambios se vincula con el funcionamiento del máximo tribunal provincial. Bajo la presidencia de Dalmiro Garay, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza implementó un sistema de sorteo para la asignación de causas, con el objetivo de evitar la concentración de expedientes en determinadas salas especializadas y equilibrar la distribución entre los ministros.

A estas reformas se suma una herramienta que la provincia ya aplica desde hace algunos años: la Ley de Extinción de Dominio. Esta normativa permite decomisar bienes vinculados a delitos sin esperar la finalización completa del proceso penal, lo que facilita el recupero de activos relacionados con hechos de corrupción.

Un caso emblemático fue el del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, cuya residencia fue subastada tras el decomiso judicial. Según datos oficiales, los fondos obtenidos superaron los 172 millones de pesos y fueron destinados a la reparación y equipamiento de escuelas públicas.