Mendoza atraviesa un fuerte brote de gripe y ya preocupa el nivel de contagios entre los más chicos

La llegada de las bajas temperaturas encendió las alarmas en Mendoza. En las últimas semanas, las guardias pediátricas registraron un fuerte incremento de consultas vinculadas a gripe, bronquitis y otras infecciones respiratorias, mientras que en muchas escuelas el ausentismo ya afecta a casi la mitad de los alumnos en algunos cursos (principalmente del nivel primario).

Desde el sistema de salud confirmaron que el virus de Influenza lidera actualmente los diagnósticos, seguido por faringitis, resfríos y cuadros obstructivos. Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo, explicó en diálogo con sitioandino que la demanda creció un 30% en comparación con el mes pasado y detalló que la mayoría de las consultas están relacionadas con enfermedades respiratorias altas y bajas (muchas de ellas obstructivas).

La situación también impacta en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde se atienden entre 300 y 400 niños por día. Sin embargo, desde la institución aclararon que entre el 70% y el 80% de los pacientes llegan con cuadros leves (clasificados como códigos verdes y azules), por lo que insistieron en utilizar centros de salud y consultorios barriales para síntomas iniciales como fiebre o congestión.

El contagio, además, ya no se limita a las aulas. Pediatras mendocinos advirtieron que actualmente los virus circulan rápidamente dentro de los hogares y que, en menos de 48 horas, es frecuente que hermanos y adultos presenten síntomas similares. En las escuelas, esta situación derivó en cursos prácticamente vacíos, con estudiantes aislados entre tres y cinco días por cuadros febriles intensos.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de completar los esquemas de vacunación en niños pequeños, embarazadas y grupos de riesgo. También pidieron reservar las guardias hospitalarias para situaciones de verdadera urgencia (como dificultades respiratorias severas, intoxicaciones o traumatismos) y reforzar las medidas básicas de prevención para evitar que la circulación viral siga creciendo en toda la provincia.