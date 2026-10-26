Mendoza aprobó un préstamo del BID por 85 millones de dólares para digitalizar la salud pública

La provincia dio luz verde al desembolso de un crédito internacional por 85 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado de forma exclusiva a una transformación integral del sistema de salud público.

La rúbrica del decreto que convalida el contrato de préstamo y sus respectivas garantías fue formalizada por el gobernador Alfredo Cornejo y publicada en el Boletín Oficial, consolidando los acuerdos legales rubricados junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Con este paso administrativo, el Estado queda en condiciones de iniciar los procesos de adquisición y contratación para renovar la infraestructura informática, desplegar nuevas plataformas de gestión y equipar con tecnología avanzada a los nosocomios y efectores sanitarios.

Ejes de inversión y distribución de los fondos

El programa de modernización tecnológica se articulará sobre tres pilares fundamentales: conectividad, sistemas interoperables y formación del recurso humano. La asignación presupuestaria del financiamiento se estructurará de la siguiente manera:

45% del total: reservado para la adquisición de equipamiento médico de última generación e infraestructura tecnológica de base.

35%: orientado al desarrollo de plataformas informáticas, recursos de inteligencia artificial y portales digitales destinados a los ciudadanos.

11%: destinado a garantizar la interoperabilidad necesaria para consolidar una Historia Clínica Electrónica única en toda la provincia.

9%: aplicado a programas de capacitación continua para los profesionales y la gestión del cambio institucional.

Innovación en hospitales y centros de salud

El plan operativo contempla intervenciones concretas en el territorio provincial, entre las que sobresalen la culminación del cableado estructurado en los centros asistenciales y la actualización de los dispositivos informáticos. Asimismo, se informatizarán áreas clave como laboratorios, servicios de diagnóstico por imágenes, cadenas de distribución de medicamentos y el sistema de turnos online.

Entre las mejoras proyectadas se destaca el fortalecimiento de la telesalud, una herramienta clave para achicar brechas de acceso y garantizar asistencia médica especializada en zonas rurales o de difícil acceso geográfico. En paralelo, se implementarán estrictos protocolos de ciberseguridad para resguardar los datos sensibles de los pacientes.

Para poner en marcha la ejecución, los ministerios de Hacienda y de Salud ya recibieron las directivas oficiales para realizar las adecuaciones presupuestarias, gestionar las cuotas del préstamo y cumplir con los circuitos administrativos que previamente contaron con el aval de la Fiscalía de Estado y las áreas legales de Financiamiento Internacional.