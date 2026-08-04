Mendoza amplió la red de atención en salud mental y habrá 15 hospitales con guardias las 24 horas: a dónde ir en el Valle de Uco

Mendoza amplió su Red Provincial de Salud Mental y desde ahora cuenta con 15 hospitales con guardias disponibles las 24 horas, los 365 días del año, para brindar atención ante urgencias y emergencias vinculadas a la salud mental.

La medida busca fortalecer el acceso a la atención en todo el territorio provincial mediante una red integrada de hospitales especializados y establecimientos generales, con equipos interdisciplinarios preparados para responder ante distintas situaciones de crisis.

Cuáles son los hospitales que integran la red

La red está conformada por tres centros especializados con guardia activa permanente:

Hospital Dr. Carlos Pereyra.

Hospital El Sauce.

CIPAU, destinado a la atención de urgencias en adolescentes.

A ellos se suman hospitales generales que también cuentan con guardias de salud mental distribuidas por regiones.

En el Gran Mendoza funcionan el Hospital Humberto Notti y el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

En la Zona Este, los hospitales Alfredo Ítalo Perrupato y Carlos Saporiti.

En el Valle de Uco, los hospitales Antonio J. Scaravelli y Victorino Tagarelli.

En la Zona Sur, el Hospital Teodoro J. Schestakow.

Además, los pacientes también pueden consultar en las guardias de los hospitales Lencinas, Central, Paroissien, Lagomaggiore y Malargüe, donde se realiza la evaluación inicial y, de ser necesario, la derivación correspondiente.

Atención interdisciplinaria y telemedicina

Desde el Ministerio de Salud informaron que la atención es pública e inclusiva y está a cargo de equipos integrados por profesionales de psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería.

Como parte del fortalecimiento de la red, también se incorporó un sistema de telemedicina nocturna, que permite realizar interconsultas mediante videollamadas entre los distintos efectores de salud para brindar asistencia especializada durante la noche.

Líneas de ayuda disponibles

Ante una urgencia o emergencia en salud mental, la Provincia recordó que están habilitadas las siguientes líneas de atención:

911 , para situaciones de emergencia que requieran intervención inmediata.

, para situaciones de emergencia que requieran intervención inmediata. 148, opción 0, destinada a brindar orientación, contención y derivación según cada caso.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo de la ampliación de la red es garantizar una respuesta rápida y accesible para las personas que atraviesan una crisis de salud mental, independientemente del lugar de Mendoza en el que se encuentren.