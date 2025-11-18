Mendoza ajusta sus impuestos 2026: qué baja, qué sube y quiénes deberán pagar más

El sistema tributario de Mendoza para 2026 ya está definido. El Senado dio sanción definitiva a las leyes de Avalúo e Impositiva, el paquete fiscal que regula cuánto y cómo pagarán los mendocinos sus impuestos el año que viene. Con respaldo del oficialismo y buena parte de la oposición, las normas avanzaron por amplia mayoría y quedaron listas para su aplicación desde enero.

La Ley Impositiva fija las alícuotas y reglas para tributos como Ingresos Brutos y Sellos, mientras que la Ley de Avalúo determina el valor de los bienes sobre los que se calculan los impuestos Automotor e Inmobiliario. Según el Gobierno, el esquema mantiene la línea de los últimos nueve años: bajas progresivas en Ingresos Brutos, ajustes moderados en impuestos patrimoniales y reducciones escalonadas en Sellos.

En Diputados, ambas iniciativas habían conseguido media sanción la semana pasada junto con el Presupuesto 2026. El Senado replicó la tendencia: la Ley de Avalúo obtuvo 27 votos afirmativos y 11 negativos, mientras que la Impositiva logró 28 apoyos y 10 rechazos.

Un cambio clave para el Automotor

La Ley de Avalúo incorpora una novedad fuerte: el “pago único liberatorio”. Se trata de un mecanismo por el cual el contribuyente realiza un único pago definitivo y queda exento de abonar el Impuesto Automotor en los próximos años.

El beneficio alcanza a:

Motos valuadas hasta $10 millones.

Autos, camionetas, pick ups, rurales, jeeps, furgones y camiones de hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior.

Quienes ingresen a este régimen pagarán una alícuota sobre el valor del vehículo y quedarán liberados del tributo en ejercicios futuros. Es la modificación más significativa del Automotor en años, según fuentes del Ejecutivo.

El Inmobiliario rural sube por encima de la inflación

En el caso del Impuesto Inmobiliario, 2026 traerá aumentos más elevados para el sector rural. Las propiedades del campo se actualizarán a valor de mercado, lo que implicará una suba mayor que la inflación estimada.

La recategorización se realizará de acuerdo a las Leyes 8051 y 8999 de Ordenamiento Territorial, además de las ordenanzas municipales. Habrá cambios en la clasificación de parcelas, pasando algunas de suburbanas a urbanas, de rurales a interfaz, y de secanas a rurales o interfaz.

Además, continuará la metodología de valuación masiva aplicada desde 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario, y se actualizarán los tramos de avalúo para mantener alícuotas efectivas estables.

Ingresos Brutos: alivio para sectores productivos

La Ley Impositiva 2026 mantiene la tendencia de reducir la carga fiscal sobre sectores primarios e intermedios. Habrá:

Baja de 0,5 puntos en servicios conexos a la agricultura, caza, pesca y silvicultura ( 13% menos que en 2025 ).

en servicios conexos a la agricultura, caza, pesca y silvicultura ( ). Reducción de 0,5 puntos para servicios vinculados a la minería y canteras ( 11% menos ).

para servicios vinculados a la minería y canteras ( ). Rebajas de 0,5 a 1,25 puntos para servicios industriales ( caída de entre 11% y 29% en la presión fiscal ).

para servicios industriales ( ). Disminución de 0,25 puntos para restaurantes y hoteles, con reducciones de entre 6% y 13%.

El Gobierno destaca que estas rebajas buscan sostener la actividad económica en un contexto complejo.

Sellos: baja general y alivio en trámites clave

El Impuesto a los Sellos también continuará con su esquema de reducción progresiva. La alícuota general descenderá al 1%, lo que implica un 20% menos respecto de 2025.

Asimismo, se reducen 0,25 puntos las alícuotas especiales aplicadas a:

Inscripción de vehículos 0 km

Transferencias de inmuebles

Operaciones financieras

Esto se traduce en disminuciones de entre 11% y 14% en comparación con 2025.