Mendoza actualiza el programa Enlace y aumenta los aportes para mejorar la empleabilidad

El Gobierno de Mendoza presentó el Decreto Reglamentario 2496, que actualiza el programa Enlace con el objetivo de fortalecer el entrenamiento laboral, mejorar la empleabilidad y acompañar las necesidades del sector productivo provincial. La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación.

Desde su creación, Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado) se posicionó como una herramienta valorada por las empresas mendocinas para avanzar en la profesionalización del capital humano. La nueva normativa busca adecuar el programa a las dinámicas del mercado laboral, reforzando la articulación público–privada que sustenta los entrenamientos.

Entre las principales modificaciones se encuentra el incremento de los aportes, tanto por parte del Estado provincial como de las empresas participantes. Los aumentos pueden alcanzar hasta el 85% del salario mínimo vital y móvil, según los requisitos que cumpla cada participante. De este modo, el programa se vuelve más competitivo, sostenible y atractivo.

El decreto también incorpora mejoras en la trazabilidad, con responsabilidades definidas y plazos claros para cada actor involucrado, además de un fortalecimiento de la coordinación con el sector privado y las oficinas de empleo municipales. Asimismo, se optimizaron los procesos administrativos, lo que permitirá agilizar aprobaciones, capacitaciones y certificaciones.

Desde la Subsecretaría destacaron que estos cambios surgen del trabajo conjunto con cámaras empresarias, pymes, instituciones formativas y empleadores, con el propósito de modernizar Enlace y alinearlo con las necesidades reales de quienes buscan mejorar su inserción laboral en todo el territorio provincial.

La actualización normativa reafirma el compromiso del Gobierno de Mendoza con la formación para el trabajo, fortaleciendo un programa que ya permitió que miles de mendocinos accedan a entrenamientos y a oportunidades concretas de empleo.