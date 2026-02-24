Mendoza activó una nueva ley para erradicar los basurales a cielo abierto

La provincia reglamentó la Ley 9659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y dio el paso formal hacia un nuevo modelo ambiental. La norma fija responsabilidades, plazos y mecanismos de control para ordenar la gestión de los residuos en cada municipio, en línea con la legislación nacional.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente y busca atacar problemas estructurales como la disposición final inadecuada, la baja valorización de materiales reciclables y la persistencia de basurales a cielo abierto.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que la reglamentación es fruto de un trabajo conjunto con los municipios y equipos técnicos. Según explicó, el nuevo esquema incorpora reglas claras, metas medibles y herramientas de trazabilidad digital para fortalecer la transparencia y la economía circular.

Plan provincial y metas obligatorias

Uno de los ejes centrales es la puesta en marcha del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (PPRSU), que tendrá enfoque regional y objetivos cuantificables. El objetivo es reducir progresivamente la cantidad de residuos que van a disposición final y aumentar la recuperación de materiales reciclables y orgánicos.

En paralelo, cada municipio y los consorcios interjurisdiccionales deberán presentar planes propios alineados al marco provincial. Esos programas deberán incluir:

Diagnóstico inicial.

Metas a corto, mediano y largo plazo.

Separación en origen.

Estrategias de valorización.

Inclusión social de recuperadores urbanos.

Tendrán una vigencia de cinco años y estarán sujetos a evaluación mediante indicadores medibles.

Cierre de basurales y control ambiental

El decreto obliga a los municipios a presentar planes específicos de cierre y remediación de basurales a cielo abierto, con proyectos técnicos definidos para cada sitio. La meta es reducir riesgos ambientales, sanitarios y sociales.

Además, se establecen condiciones ambientales y de seguridad para centros tecnificados de economía circular, estaciones de transferencia y sitios de disposición final. Estos espacios deberán trabajar prioritariamente con cooperativas locales, promoviendo la formalización e integración de recuperadores urbanos.

Nuevos registros y trazabilidad digital

La reglamentación crea el Registro Provincial de Transportistas de Residuos y el Registro de Centros Tecnificados de Economía Circular, ambos bajo la órbita del Ministerio. La información será pública y permitirá reforzar la transparencia y el control en cada etapa del circuito.

Como parte de la modernización, se implementará una herramienta digital de trazabilidad que registrará en tiempo real el movimiento y tratamiento de los residuos. La plataforma funcionará vía web y dispositivos móviles, generando reportes estadísticos e informes públicos.

También se introduce una clasificación de generadores: serán pequeños quienes produzcan hasta 50 kilos diarios de residuos y grandes generadores quienes superen ese volumen, con posibilidad de que los municipios adopten criterios más estrictos.

Régimen sancionatorio y anexos técnicos

El sistema contempla procedimientos ante incumplimientos, con plazos de descargo, medidas preventivas y sanciones proporcionales, sin dejar de lado la obligación de recomposición ambiental cuando corresponda.

Finalmente, la reglamentación incorpora anexos técnicos con definiciones operativas, requisitos para residuos de construcción y demolición y un código unificado de colores para facilitar la separación en origen.

Con esta decisión, el Gobierno provincial busca consolidar un modelo integral que combine planificación, control, inclusión social y sustentabilidad, y sentar las bases de una transición hacia una gestión de residuos más eficiente y ambientalmente responsable en todo Mendoza.