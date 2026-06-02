Search
Instagram Facebook Twitter
clases
receso escolar

Mendoza abrirá las vacaciones de invierno junto a otras cinco provincias: cuándo comienzan

La provincia volverá a ubicarse entre las primeras del país en dar inicio al descanso escolar de mitad de año.

A poco más de un mes del inicio de las vacaciones de invierno, ya están definidas las fechas del receso escolar en las 24 jurisdicciones argentinas. En Mendozalas vacaciones se desarrollarán del 6 al 17 de julio, compartiendo calendario con San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La provincia integra el primer grupo de distritos en comenzar el descanso invernal, una modalidad que se repite desde hace años y que también contribuye a distribuir el movimiento turístico durante la temporada alta. Las fechas son especialmente importantes para destinos de montaña y centros de esquí, donde las vacaciones representan uno de los períodos de mayor actividad económica del año.

A nivel nacional, el cronograma quedó dividido en tres bloques. Mientras Mendoza y otras cinco provincias iniciarán el receso el 6 de julio, un segundo grupo lo hará entre el 13 y el 24 de julio, incluyendo a provincias como Neuquén, Río Negro, Salta y Tucumán. En tanto, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzarán sus vacaciones recién el 20 de julio, junto con Chaco y Santiago del Estero.

El calendario escolar también fija el cierre del ciclo lectivo. En Mendoza, las clases finalizarán el 22 de diciembre de 2026, una de las fechas más tardías del país. La extensión responde al cumplimiento de los 190 días efectivos de clases establecidos a nivel nacional, una meta que todas las provincias deben garantizar más allá de las diferencias en sus cronogramas.

ETIQUETAS:

Mendozavacaciones de inviernoclasesreceso invernal

+ Noticias

receso escolar

Mendoza abrirá las vacaciones de invierno junto a otras cinco provincias: cuándo comienzan

Por: Redacción NDI

White Hat Conference

Patricia Bullrich participará de la White Hat Conference 2026

Por: Redacción NDI

EFEMÉRIDE

Día Nacional del Bombero Voluntario: una historia de compromiso y servicio a la comunidad

Por: Violeta Díaz Costa

El Valle de Uco suma lujo internacional con un hotel cinco estrellas de la cadena Meliá 

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

El Gobierno reglamentó el acceso al cannabis medicinal y creó el primer programa veterinario del país

Por: Belén García

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter