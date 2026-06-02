Mendoza abrirá las vacaciones de invierno junto a otras cinco provincias: cuándo comienzan

A poco más de un mes del inicio de las vacaciones de invierno, ya están definidas las fechas del receso escolar en las 24 jurisdicciones argentinas. En Mendoza, las vacaciones se desarrollarán del 6 al 17 de julio, compartiendo calendario con San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La provincia integra el primer grupo de distritos en comenzar el descanso invernal, una modalidad que se repite desde hace años y que también contribuye a distribuir el movimiento turístico durante la temporada alta. Las fechas son especialmente importantes para destinos de montaña y centros de esquí, donde las vacaciones representan uno de los períodos de mayor actividad económica del año.

A nivel nacional, el cronograma quedó dividido en tres bloques. Mientras Mendoza y otras cinco provincias iniciarán el receso el 6 de julio, un segundo grupo lo hará entre el 13 y el 24 de julio, incluyendo a provincias como Neuquén, Río Negro, Salta y Tucumán. En tanto, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzarán sus vacaciones recién el 20 de julio, junto con Chaco y Santiago del Estero.

El calendario escolar también fija el cierre del ciclo lectivo. En Mendoza, las clases finalizarán el 22 de diciembre de 2026, una de las fechas más tardías del país. La extensión responde al cumplimiento de los 190 días efectivos de clases establecidos a nivel nacional, una meta que todas las provincias deben garantizar más allá de las diferencias en sus cronogramas.