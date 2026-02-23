Mendoza abrió paritarias con APOC y presentó propuesta salarial para 2026: qué ocurrió

El Gobierno de Mendoza dio inicio a la negociación colectiva salarial 2026 con los representantes de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC). El encuentro se realizó este lunes 23 de febrero en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, en el marco de la convocatoria del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Durante la reunión, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta elaborada en función del contexto económico actual y las pautas macrofiscales previstas en el Presupuesto Provincial 2026. El esquema de incremento propuesto contempla un 5% en marzo y un 2% en mayo, calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025 y con carácter no acumulativo.

Desde el Gobierno informaron que recibieron los planteos del gremio, tanto en materia salarial como no salarial, y que se realizará un análisis para evaluar la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas presentadas por los trabajadores del sector.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y continuar la negociación el lunes 2 y martes 3 de marzo, en el mismo ámbito de la Subsecretaría de Trabajo. En esos encuentros se espera avanzar en el intercambio de propuestas y en la evaluación de los reclamos formulados por la representación sindical.

La apertura de las paritarias 2026 con los organismos de control forma parte del cronograma de negociaciones del sector público provincial, que busca definir los incrementos salariales y las condiciones laborales para el próximo año, en un contexto de restricciones fiscales y seguimiento de la situación macroeconómica.