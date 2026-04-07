Mendoza abrió las inscripciones para las residencias médicas: cómo concursar

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza informó que desde este martes 7 de abril y hasta el 24 de abril se podrán inscribir los aspirantes para cubrir una vacante a las distintas profesiones y especialidades en sedes o instituciones con reconocimiento oficial.

El llamado a Concurso de Ingreso 2026 para el Sistema de Residencias Formativas de la provincia quedó reglamentado en la Resolución Nº 521. Los interesados pueden consultar toda la información en el sitio web https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/saludydeportes/departamento-de-residencias/

Las vacantes están abiertas para las especialidades y subespecialidades de 1º nivel y 2º nivel de Bioquímica, Enfermería, Farmacia, Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social.

El cronograma general del concurso de este año es el siguiente:

Inscripción online: Del 06 al 24 de abril de 2026

Entrevista orientada en el perfil de competencias: del 1 de junio al 31 de julio

Examen escrito: 01 de julio de 2026 .

Publicación de orden de mérito definitivo:Semana del 05 de agosto de 2026 .

Adjudicación de plazas: Del 10 al 21 de agosto de 2026 .

Toma de posesión: 01 de septiembre de 2026 .

El Examen de Conocimientos será a través del formato de prueba escrita, presencial y estandarizada por profesión. Los requisitos de inscripción son: tener hasta 45 años al momento de la inscripción, presentar DNI, certificado analítico de la carrera (incluyendo aplazos) y carga de datos en la plataforma Infosalud. Los extranjeros deben acreditar residencia mínima de dos años en Mendoza y DNI con categoría «Permanente».