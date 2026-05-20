Mendoza abrió la convocatoria para presentar trabajos en el Congreso Provincial de Primera Infancia

La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó la convocatoria para presentar trabajos en el Primer Congreso Provincial de Primera Infancia, un espacio destinado al intercambio de experiencias, reflexión y construcción colectiva sobre los desafíos actuales de la educación infantil.

El encuentro se realizará a fines de septiembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc y reunirá a docentes, equipos directivos, supervisores y profesionales vinculados al desarrollo y cuidado de las infancias.

La iniciativa busca fortalecer el compromiso con una educación inicial de calidad, entendiendo que los primeros años son fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y equitativa.

La convocatoria está dirigida a docentes de Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI), nivel inicial de gestión estatal, privada y especial, además de docentes de primer grado que trabajen en articulación con inicial. También podrán participar psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, estudiantes avanzados de carreras docentes y organizaciones comunitarias relacionadas con las infancias.

Fechas:

Presentación de propuestas: hasta el 26 de junio de 2026.

Comunicación de resultados: 10 de agosto.

Reenvío de trabajos corregidos: 17 de agosto.

Desde la DGE destacaron que el congreso apunta a generar un ámbito de diálogo e intercambio de saberes que permita enriquecer las prácticas educativas y acompañar el desarrollo integral de niños y niñas en Mendoza.