Search
Instagram Facebook Twitter
teatro
CULTURA

Mendoza abrió la convocatoria para el ciclo Vacaciones de Invierno 2026

La Subsecretaría de Cultura lanzó una nueva edición del programa destinado a artistas y elencos mendocinos que deseen presentar espectáculos infantiles.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza abrió la convocatoria para participar del ciclo “Vacaciones de Invierno Temporada 2026”, una propuesta que busca integrar una programación artística destinada a las infancias durante el receso escolar de julio.

El llamado está dirigido a artistas, compañías y grupos teatrales independientes de la provincia que cuenten con espectáculos orientados al público infantil o aptos para todo público. Entre las disciplinas convocadas se incluyen teatro, música, circo, magia, clown, títeres, teatro musical y propuestas performáticas.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la producción cultural local, generar nuevas oportunidades laborales para el sector artístico y ofrecer una agenda recreativa para las familias mendocinas durante las vacaciones de invierno.

Ejes clave de la convocatoria

  • Fechas de inscripción: Abierta desde su publicación oficial hasta el viernes 29 de mayo de 2026, a las 23.59, indefectiblemente.
  • Modalidad: Exclusivamente digital a través del Formulario de Inscripción.
  • Cada elenco podrá inscribir un máximo de dos espectáculos.

El ciclo se desarrollará entre el 6 y el 19 de julio de 2026 en distintos espacios culturales de la provincia. Según informaron desde Cultura, se seleccionarán 20 espectáculos que serán distribuidos entre el Espacio Cultural Julio Le Parc, la Biblioteca Pública General San Martín y el Museo Cornelio Moyano

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 29 de mayo y deberán realizarse de manera virtual mediante el formulario oficial dispuesto por la organización. Los resultados de la convocatoria serán comunicados durante los primeros días de junio.

ETIQUETAS:

convocatoriaSubsecretaría de CulturaVacaciones de invierno 2026

+ Noticias

Va tomando fuerzas

San Rafael ya palpita el Pericón Nacional en la Villa 25 de Mayo: las obras que se harán

Por: Agustin Zamora

Gran Hermano

Repechaje en Gran Hermano: la casa se resetea con los nuevos ingresos

Por: Agustin Zamora

Del posteo a la Justicia

Tunuyán: presentaron una denuncia penal contra un asesor del PRO por presunta intimidación pública

Por: Redacción NDI

labor conjunta

Tunuyán entregó una beca municipal a 45 jóvenes estudiantes de la Universidad Maza

Por: Redacción NDI

ranking

Un departamento de Mendoza quedó entre los puntos más fríos del país

Por: Redacción NDI

impactante

Increíble video: captaron a varios cóndores en una antena en Tupungato

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter