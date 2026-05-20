Mendoza abrió la convocatoria para el ciclo Vacaciones de Invierno 2026

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza abrió la convocatoria para participar del ciclo “Vacaciones de Invierno Temporada 2026”, una propuesta que busca integrar una programación artística destinada a las infancias durante el receso escolar de julio.

El llamado está dirigido a artistas, compañías y grupos teatrales independientes de la provincia que cuenten con espectáculos orientados al público infantil o aptos para todo público. Entre las disciplinas convocadas se incluyen teatro, música, circo, magia, clown, títeres, teatro musical y propuestas performáticas.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la producción cultural local, generar nuevas oportunidades laborales para el sector artístico y ofrecer una agenda recreativa para las familias mendocinas durante las vacaciones de invierno.

Ejes clave de la convocatoria

Fechas de inscripción: Abierta desde su publicación oficial hasta el viernes 29 de mayo de 2026, a las 23.59, indefectiblemente.

Modalidad: Exclusivamente digital a través del Formulario de Inscripción.

Cada elenco podrá inscribir un máximo de dos espectáculos.

El ciclo se desarrollará entre el 6 y el 19 de julio de 2026 en distintos espacios culturales de la provincia. Según informaron desde Cultura, se seleccionarán 20 espectáculos que serán distribuidos entre el Espacio Cultural Julio Le Parc, la Biblioteca Pública General San Martín y el Museo Cornelio Moyano

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 29 de mayo y deberán realizarse de manera virtual mediante el formulario oficial dispuesto por la organización. Los resultados de la convocatoria serán comunicados durante los primeros días de junio.