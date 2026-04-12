Mendoza abre concursos para cubrir 13 cargos en la administración pública: cómo postularse

El Gobierno de Mendoza anunció la apertura de un nuevo llamado a concurso, el cual está destinado a cubrir cargos dentro de la Administración Pública Provincial. La inscripción comenzará el lunes 13 de abril y se mantendrá habilitada hasta el 12 de mayo de 2026.

De acuerdo a la información difundida por el Gobierno, la convocatoria contempla un total de 13 vacantes distribuidas en distintos organismos estatales, en el marco de la normativa vigente que regula el acceso y la promoción dentro del empleo público. El proceso apunta a incorporar profesionales en áreas técnicas y administrativas.

Así, los concursos se desarrollarán conforme a lo establecido por la Ley 9015 y su reglamentación, donde se fijan los criterios de evaluación basados en la transparencia, la publicidad de los procesos y la selección por mérito e idoneidad.

Cargos a cubrir y perfiles buscados

Los cargos disponibles corresponden a los ministerios de Hacienda y Finanzas, y de Energía y Ambiente. Los puestos a cubrir, en algunos casos, son en el área de administración, mientras que en otros se contemplan instancias de ascenso dentro de la estructura estatal.

En Hacienda y Finanzas, las vacantes se concentran en la Dirección General de Crédito al Sector Público y en la Tesorería General de la Provincia. Allí se buscan profesionales formados como contadores públicos nacionales.

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Ambiente abrió convocatorias para distintas áreas, incluida la Dirección de Hidráulica. Los perfiles solicitados abarcan ingenierías -como civil, hidráulica, industrial o en petróleo-, además de profesionales en administración, contadores y especialistas en ambiente.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción de manera online a través del sitio oficial de ventanilla única de la provincia. En esa plataforma también se encuentran disponibles los requisitos, bases y condiciones de cada uno de los concursos.