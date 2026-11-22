Mendotaku recibió la declaración de interés de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza y del Concejo Deliberante de la Ciudad, en reconocimiento a su contribución a la cultura, el entretenimiento y la difusión de nuevas expresiones artísticas.

La entrega de las distinciones contó con la participación de la senadora provincial Patricia Sánchez, el concejal Maximiliano Garrido y el subsecretario de Cultura de la Ciudad de Mendoza, Felipe Rinaldo.

El evento, considerado uno de los encuentros de cultura pop asiática más importantes del interior del país, convoca cada año a miles de personas y se consolidó como un espacio de intercambio para distintas comunidades y expresiones culturales.

Su propuesta reúne a fanáticos del animé, el manga, el cosplay, el K-pop y los videojuegos, entre otras manifestaciones de la cultura asiática. Además, incluye espectáculos, concursos, talleres, artistas nacionales e internacionales y actividades destinadas a públicos de todas las edades.

En su edición 2026, realizada el 14 y 15 de noviembre en la Nave Cultural, Mendotaku contó con invitados internacionales, competencias de cosplay y K-pop, espacios gamer y distintas propuestas artísticas que convocaron a sus seguidores.

El reconocimiento institucional también pone en valor el trabajo de los organizadores y el crecimiento de una iniciativa que promueve la diversidad cultural y la creatividad. A su vez, destaca su aporte al posicionamiento de Mendoza como sede de eventos culturales de alcance nacional e internacional y como destino turístico.