Mendotaku 2026 llega a la Nave Cultural con invitados internacionales

La Nave Cultural será el escenario de una nueva edición de Mendotaku, el encuentro dedicado al anime, los videojuegos y la cultura pop asiática que se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Organizado por Akai Chou y con el auspicio de la Municipalidad de Mendoza, el evento reunirá a fanáticos y referentes de distintas disciplinas durante dos jornadas.

La edición 2026 contará con 15 invitados internacionales, entre directores de anime, actores de doblaje, cantantes y especialistas en cosplay. La programación incluirá dos escenarios principales, charlas, talleres, proyecciones, exhibiciones y espacios temáticos.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Entre las figuras destacadas estará Shinichiro Watanabe, reconocido director japonés creador de series como Cowboy Bebop y Samurai Champloo. También participará Maki Otsuki, cantante japonesa conocida por interpretar Memories, una de las canciones de One Piece.

Desde Corea del Sur llegará el actor Shin Hyun-joon, recordado por su papel en la serie Escalera al cielo. A ellos se sumará el cosplayer alemán Maul Cosplay, reconocido por sus caracterizaciones que combinan vestuario, acrobacia y combate escénico.

El cosplay tendrá un lugar destacado, con competencias individuales, grupales y para niños, además de categorías especiales con premios y reconocimientos. Mendotaku también será sede de la instancia regional de Cuyo del World Cosplay Summit, cuyo equipo ganador avanzará a la final nacional y podrá competir por la posibilidad de viajar a Japón para participar de la instancia mundial.