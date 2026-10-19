MendoCiencia 2026: tres días de experimentos, juegos y descubrimientos en la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo se prepara para una nueva edición de MendoCiencia, la propuesta de divulgación científica que invita a descubrir el mundo de las ciencias a través de experiencias participativas. Bajo el lema “Curiosidad en acción”, la muestra se desarrollará durante tres días, con actividades pensadas para acercar el conocimiento a estudiantes y al público en general.

Organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), la iniciativa busca despertar vocaciones científicas desde edades tempranas y generar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes, investigadores y la comunidad.

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán participar de experimentos, juegos, demostraciones y actividades interactivas vinculadas con distintas áreas de las ciencias exactas y naturales. También habrá charlas en el auditorio central, con propuestas que relacionan el conocimiento científico con la educación y la vida cotidiana.

Foto: cortesía Prensa UCUYO

Lugar y horario:

El jueves 22 y el viernes 23 de octubre, la muestra estará dirigida a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias. Las visitas se realizarán de 8.30 a 16.30, mediante inscripción previa y con cupos limitados. La convocatoria para las instituciones educativas ya cerró.

En tanto, el sábado 24 de octubre se abrirán las puertas al público general, de 10 a 12, con entrada libre y gratuita y sin necesidad de inscripción previa.

La actividad se desarrollará en la sede central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo, ubicada en Padre Jorge Contreras 1300, en la Ciudad de Mendoza, dentro del Parque General San Martín.

La muestra estará organizada en cinco espacios temáticos que proponen distintas formas de acercarse al conocimiento:

CienciaLab – Experimentá: será el lugar para realizar experiencias prácticas, observar fenómenos y explorar instrumentos científicos. Habrá experimentos, demostraciones y pequeñas actividades de laboratorio en las que los participantes podrán tocar, mezclar, armar y descubrir.

Ciencia Mundo – Descubrí: permitirá conocer más sobre el mundo natural mediante fósiles, minerales, rocas, muestras biológicas, piezas arqueológicas, microscopios y reconstrucciones.

Ciencia Código – Calculá: estará dedicado al pensamiento lógico y la resolución de problemas. Incluirá desafíos matemáticos, programación, simulaciones, visualización de datos, inteligencia artificial y propuestas vinculadas con la computación.

Ciencia Juego – Divertite: combinará aprendizaje y entretenimiento a través de juegos de mesa, rompecabezas, búsquedas, adivinanzas, competencias y desafíos científicos.

Ciencia Conecta – Sumate: funcionará en el auditorio central y ofrecerá charlas sobre distintas temáticas, con el propósito de vincular las ciencias con la sociedad, la educación y otras áreas del conocimiento.