“Memorias Sonoras” convocará a la comunidad en el Espacio Cultural Julio Le Parc

El sábado 7 de febrero, desde las 18, en la Sala Circular del Espacio Cultural Julio Le Parc, se realizará un nuevo encuentro de “Memorias Sonoras”, un ciclo que recorre distintos puntos de la provincia con el objetivo de pensar colectivamente la preservación del patrimonio musical mendocino.

La propuesta invita a vecinos, artistas y público general a participar de un espacio abierto para debatir y definir los criterios, prioridades y futuras líneas de trabajo que permitirán la creación del Archivo Sonoro de Música Popular de Mendoza, un proyecto que busca reconocer al sonido como una parte esencial de la memoria cultural.

La jornada comenzará con un conversatorio del Archivo Sonoro, integrado por músicos y profesionales de la provincia, que debatirá sobre qué materiales deben priorizarse en los procesos de digitalización y cuáles son considerados fundamentales para la identidad cultural de Mendoza.

Además, a las 19 se llevará a cabo una intervención artística a cargo de Slam Poético Mendoza, una organización autogestiva. En esta edición, diez poetas previamente inscriptos participarán de una competencia simbólica de poesía oral bajo la temática de “Memorias Sonoras”, presentando textos de autoría propia.

El evento concluirá a las 20 con un micrófono abierto, donde músicos y poetas podrán compartir canciones y textos en formato de peña, promoviendo el intercambio artístico y la participación del público en un ambiente de comunidad y creación.