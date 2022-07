Este viernes es primero de julio, y la creatividad de la gente tiene rienda suelta para recibir al mes con muchos memes.

Las imágenes relacionadas a este mes entrante, han copado todas las redes y es imposible no encontrarlas. Julio se lo relaciona- mayormente al cantante español Julio Iglesias– quien fue parte de los primeros gráficos humorísticos que dieron inicio a esta cultura de la web.

La cara del cantante está en las redes, desde ante que empiece el mes, en un sinfín de memes: “Julio se asoma, ahí viene Julio, Julio se siente venir” son algunas de las frases que acompañaban a la imagen. Hoy primero de Julio: “Julio ya está entre nosotros”.

Si sos una persona que utiliza cuentas en Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp podrás haber visto un sinfín de imágenes alusivas al mes y su llegada. La creatividad de la gente y el acceso herramientas de la web que facilitan la manipulación de la fotografía; plantean los escenarios más cómicos para el conocido cantante.

Según publicó Clarín, durante enero del 2015 en una entrevista de la revista “Hola”, el cantante se refirió a la aparición de su imagen en aquellos primeros memes que lo mostraban señalando con un dedo.

«Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos […] No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa», contó en aquel momento.

Leé también: El tupungatino Poblete seguirá en Independiente