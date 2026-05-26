Mema respaldó a Mingorance y aseguró que su renuncia no resolvería el conflicto con AYSAM

En plena polémica por los derrames cloacales en Los Corralitos y antes de la imputación judicial contra las autoridades de AYSAM, el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, salió a respaldar públicamente al presidente de la empresa estatal, Humberto Mingorance. El funcionario aseguró que una eventual renuncia “no solucionaría el problema”, ya que cualquier conducción enfrentaría las mismas dificultades por el estado del sistema cloacal del Gran Mendoza.

Durante una actividad oficial vinculada al transporte público, Mema afirmó que el conflicto responde a un deterioro estructural de una red con más de cuatro décadas de antigüedad. Según explicó, el colector de Corralitos recibe líquidos cloacales provenientes de distintos departamentos del área metropolitana y el crecimiento urbano terminó provocando el colapso del sistema. Además, remarcó que el servicio cloacal “no se puede cortar” y defendió la decisión de derivar los efluentes hacia canales de riego para evitar que terminaran en calles y viviendas.

Las declaraciones se dieron en paralelo al avance de la investigación judicial que derivó en la imputación de Mingorance, junto al gerente general Darío Hernández y al gerente operativo Carlos Sifuentes. La causa, impulsada por el fiscal Gabriel Blanco, investiga presuntos delitos de contaminación del agua y daño agravado sobre infraestructura pública, luego de detectar vuelcos cloacales clandestinos sobre el canal Vertientes Corralitos. A su vez, el Departamento General de Irrigación aplicó a AYSAM una multa de $120 millones por considerar que existió una contaminación de “gravedad excepcional”.

Desde el Gobierno provincial y la empresa sostienen que las maniobras realizadas fueron medidas de emergencia para contener una situación crítica. Mema aseguró que actualmente se ejecutan obras de corto y largo plazo, entre ellas bypass y ampliaciones del sistema El Paramillo, mientras que AYSAM defendió que los monitoreos realizados hasta el momento “no detectaron afectaciones significativas” en la calidad del agua de la zona afectada.