El ministro de Gobierno, Natalio Mema, confirmó formalmente este martes su postulación para competir por la gobernación en las elecciones de 2027. De este modo, se convierte en el tercer dirigente del oficialismo provincial en blanquear sus aspiraciones para suceder a Alfredo Cornejo.

El anuncio se realizó durante la mañana a través de un mensaje y un video difundidos por el propio funcionario en la red social X.

Si bien Mema ya había dejado entrever su interés en meses anteriores, esta comunicación marca su lanzamiento explícito.

“Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza”, señaló el ministro al iniciar su presentación, respaldando su proyecto en la gestión que integra actualmente y en la labor del equipo de Gobierno. En su mensaje, Mema afirmó que cuentan con “la experiencia, la capacidad y la innovación para seguir transformando Mendoza y construir todo lo que viene”, y concluyó que “es tiempo de dar un nuevo paso” y “de crecer”.

El mapa de precandidatos en el oficialismo

Con la incorporación de Mema, el frente Cambia Mendoza suma tres figuras que ya expresaron públicamente su voluntad de disputar la sucesión en el sillón de San Martín:

Tadeo García Zalazar: el ministro de Educación, Cultura e Infancias fue el primero en lanzar su candidatura el pasado 13 de agosto, también mediante redes sociales. En esa ocasión, manifestó su intención de “representar y defender a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante”. Paralelamente, mantiene una agenda de encuentros sectoriales e impulsa la fundación Construir, orientada a nuclear equipos técnicos y dirigentes para el diseño de propuestas de gestión.

el ministro de Educación, Cultura e Infancias fue el primero en lanzar su candidatura el pasado 13 de agosto, también mediante redes sociales. En esa ocasión, manifestó su intención de “representar y defender a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante”. Paralelamente, mantiene una agenda de encuentros sectoriales e impulsa la fundación Construir, orientada a nuclear equipos técnicos y dirigentes para el diseño de propuestas de gestión. Ulpiano Suarez: el intendente de la Ciudad de Mendoza también ratificó su decisión de competir por el Ejecutivo provincial, desplegando una agenda de recorridas y reuniones políticas.