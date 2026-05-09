Mejor prevenir que curar: las recomendaciones de un municipio para evitar intoxicaciones

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes con la llegada del invierno y las olas de frío ya que aumenta el consumo de todo tipo de calefactores y se ventilan menos los espacios. De esta manera, se impide la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de los hogares.

El monóxido de carbono es un gas que no se ve ni tiene olor y es muy tóxico para personas y animales. Es muy importante tomar todas las precauciones necesarias para poder mitigarlo.

Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono, la Municipalidad de Maipú, a través de su Dirección de Tránsito y Defensa Civil, recuerda la importancia de ventilar los ambientes y dejar siempre una puerta y/o ventana entreabierta.

Monóxido de carbono

En artefactos a gas, es necesario corroborar que tengan siempre una llama azul y uniforme, controlada por un gasista matriculado. Las llamas de tonalidades amarillas o naranjas y manchas negras en la pared pueden significar que están funcionando mal.

Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa y no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente ya que no están preparados para calefaccionar. Es importante tener especial cuidado en cerrar llaves de paso de gas y hornallas.

La intoxicación por monóxido de carbono puede presentar los siguientes síntomas:

-Fatiga

-Náuseas

-Mareo

-Dolor de cabeza

-Somnolencia

Si se presentan alguno de estos síntomas se recomienda:

-Retirar a las personas y/o animales del lugar contaminado para respirar aire fresco.

-Abrir puertas y ventanas para ventilar.

-Apagar los artefactos.

Luego de cumplir con los puntos anteriores, llamar al servicio local de emergencias comunicándose al 911. Es fundamental evaluar los riesgos y seguridad de quienes vayan a prestar ayuda. De ser necesario, mantener distancia y comunicarse con el servicio de emergencias.