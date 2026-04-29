Megaoperativo global contra la explotación infantil: 84 detenidos y allanamientos en Mendoza

Un amplio despliegue contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes dejó 84 personas detenidas tras 270 allanamientos simultáneos en Argentina y otros 15 países (incluyendo operativos en Mendoza). La acción, denominada “Aliados por la Infancia VI”, fue coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Del total de procedimientos, 68 se realizaron en territorio argentino (distribuidos en 17 provincias y Capital Federal), mientras que el resto se ejecutó en países de América y Europa. Como resultado, 26 detenciones se concretaron en el país y 58 en el exterior, en causas vinculadas a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

La investigación se apoyó en herramientas tecnológicas específicas para rastrear contenido ilegal en redes digitales (como sistemas de monitoreo en redes P2P y reportes internacionales). Esto permitió identificar domicilios sospechosos en distintas jurisdicciones, entre ellas Mendoza, donde se llevaron adelante allanamientos que forman parte de la red detectada.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la coordinación internacional fue clave para desarticular estructuras delictivas complejas y de alcance transnacional (con operativos simultáneos en distintos países). Además, señalaron que el objetivo no solo es secuestrar material, sino también avanzar sobre posibles responsables de abusos directos.

Tras los procedimientos, comienza una etapa central: el análisis de dispositivos electrónicos incautados. Este proceso será determinante para definir si las causas avanzan a juicio o se resuelven mediante vías abreviadas (según la evidencia recolectada). Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos buscan actuar con rapidez y eficacia frente a delitos que requieren una respuesta urgente y coordinada a nivel global.