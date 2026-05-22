Megaoperativo en Tunuyán: secuestraron armas, droga y municiones tras 16 allanamientos

Las medidas judiciales fueron realizadas en el marco de una investigación orientada a desarticular grupos violentos vinculados al barrio Unión y Progreso, una de las zonas donde en las últimas semanas se registraron distintos episodios de tensión y violencia.

El operativo comenzó inicialmente con 15 allanamientos, aunque durante el avance de la investigación el fiscal interviniente autorizó una nueva medida judicial, por lo que finalmente se concretaron 16 procedimientos en distintos puntos del departamento.

Qué secuestró la Policía

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 corto marca Italo, un rifle de aire comprimido calibre 5.5, una réplica de pistola 9 milímetros y un cargador con nueve cartuchos 9 mm.

Además, hallaron cartuchos de distintos calibres, entre ellos 12/70, calibre 22 largo, calibre 16, calibre 14 y calibre 32, junto con 12 vainas servidas, tres gomeras y dos punteros láser.

En paralelo, la Policía secuestró tres plantas de cannabis sativa, un plantín de marihuana, semillas y cogollos, además de una motocicleta Corven 110 con motor adulterado, una motosierra denunciada como robada y dos bicicletas cuya procedencia quedó bajo investigación.

Como resultado del megaoperativo, cuatro hombres mayores de edad quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia.

Supervisión y despliegue policial

El operativo fue supervisado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo; el jefe Departamental Valle de Uco, Juan Ortubia, y el jefe de Investigaciones, Rubén Giménez, desde la Base de Cuerpos Especiales del Valle de Uco.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la División Delitos contra la Propiedad Valle de Uco, con apoyo de Investigaciones, Policía de Función Judicial, Cuerpos Especiales, Unidad Especial de Patrullaje y Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

Este tipo de procedimientos masivos se viene replicando en distintos departamentos de Mendoza como parte de la estrategia del Ministerio de Seguridad para avanzar sobre delitos complejos, grupos violentos y causas vinculadas a robos y narcotráfico