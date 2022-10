La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó este lunes que más de medio millón de personas se inscribieron durante la jornada para acceder al bono de 45.000 pesos correspondientes al Refuerzo Alimentario para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad con ningún tipo de ingresos ni asistencia del Estado.

El organismo previsional señaló que «514.000 personas ya lograron acceder al Refuerzo Alimentario y cobrarán el primer pago a partir del 14 de noviembre, según terminación de DNI», al tiempo que recordó que «la inscripción continuará en forma presencial en oficinas y en la web de ANSES durante las próximas semanas».

La directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta, indicó que «durante todo el día en todas nuestras oficinas, nuestra web y con operativos móviles en los lugares más alejados o con mayor cantidad de población, pudimos atender a todas las personas que se inscribieron a este Refuerzo, que recordamos es para aquellos que no tienen nada, que no reciben ninguna asistencia del Estado y se encuentran en una situación de extrema gravedad social y económica».

¿Quiénes podrán cobrar?

La ANSES puntualizó que «aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y que no se encuentren percibiendo Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales), Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, Becas Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social, Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar».

Más adelante, el organismo previsional destacó que «para acceder al Refuerzo las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

Lo que equivale a que no podrán tener registrado a su nombre rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses, depósitos a plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses, compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, obra social o prepaga».

Finalmente, en el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

Inscripción IFE 5

En principio, es posible inscribirse sin turno en todas las oficinas de la ANSES del país. Además la inscripción al bono de $ 45.000 es personal y, desde este lunes 24 de octubre, ya puede gestionarse en distintas plataformas de ANSES: para que el Gobierno considere la solicitud se debe entregar una Declaración Jurada para que este evalúe cada situación personal.

Fuente: Agencia de Noticias Télam