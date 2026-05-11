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Médicos vuelven a protestar en Mendoza y aseguran un posible el colapso del sistema público

Ampros convocó a una nueva jornada de protesta para este martes en el Hospital Notti. El gremio denuncia atraso salarial.

Los profesionales de la salud nucleados en Ampros volverán a movilizarse este martes 12 de mayo en Mendoza para exigir mejoras salariales y laborales. La concentración será a las 10:30 en la explanada del Hospital Humberto Notti y contará con transmisión en vivo para toda la provincia.

La medida se enmarca en el plan de lucha que el gremio sostiene desde hace meses ante la falta de actualizaciones salariales (según denunciaron, no reciben aumentos desde octubre de 2025). En paralelo, trabajadores del área de Salud Mental participaron de una Asamblea Interhospitalaria donde expusieron la situación crítica que atraviesa el sistema sanitario público.

Desde Ampros aseguran que la demanda de atención crece mientras las condiciones laborales empeoran. La vocera gremial Marcela Mora llamó a los trabajadores a “defender colectivamente sus derechos” y pidió visibilizar el conflicto tanto con colegas como con pacientes.

Entre los principales reclamos aparecen una recomposición salarial urgente del 40%, la regularización de más de 2.000 trabajadores, la reapertura de paritarias y la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno provincial. Según remarcan desde el sindicato, la falta de respuestas oficiales está profundizando el malestar en hospitales y centros de salud de Mendoza.

El conflicto sanitario suma así un nuevo capítulo en un contexto donde distintos sectores del sistema público advierten por el desgaste profesional, la sobrecarga de trabajo y las dificultades para sostener la atención médica en la provincia.

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