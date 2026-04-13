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Médicos del PAMI comenzaron un paro de 3 días tras un severo recorte en sus sueldos

Profesionales de cabecera iniciaron una medida de fuerza en todo el país contra un cambio en el sistema de pagos.

Los médicos de cabecera de PAMI comenzaron este lunes un paro de 72 horas en rechazo a una modificación en el esquema de pagos que impacta directamente en sus ingresos. La medida es impulsada por la APPAMIA, que cuestiona la Resolución 1107/2026 por eliminar el cobro por consulta presencial.

El nuevo sistema establece una cápita fija de $2.100 por paciente (un monto mensual por afiliado asignado), lo que implica que las consultas clínicas dejan de pagarse de manera individual y quedan absorbidas dentro de ese ingreso global. Según los profesionales, esto desincentiva la atención presencial (ya que solo se reconocerán aparte las visitas domiciliarias y casos especiales) y reduce significativamente sus ingresos.

Desde el sector advierten que la medida se implementó sin consenso previo y con carácter retroactivo al 1° de abril, lo que agravó el malestar. Además, señalan la eliminación de incentivos por formación de posgrado y mayores exigencias administrativas (como la implementación de la Orden Médica Electrónica) sin mejoras en los honorarios.

La doctora Fernanda Scoccia calificó la situación como crítica y aseguró que “es el peor momento en casi dos décadas para los médicos de cabecera”. Según explicó, los ingresos mensuales sufrieron una caída superior al 50% (pasando de alrededor de $2.100.000 a un tope cercano a $1.400.000), lo que dificulta sostener consultorios (entre alquileres, sueldos e insumos) bajo las nuevas condiciones.

Durante la medida de fuerza, solo se garantizarán urgencias y guardias mínimas por compromiso ético, mientras que la atención programada quedará suspendida. Desde el gremio no descartan profundizar el conflicto si no hay cambios, en un contexto que ya afecta a otras especialidades (como odontología y oftalmología) por demoras en pagos y bajos aranceles.

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