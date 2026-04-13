Médicos del PAMI comenzaron un paro de 3 días tras un severo recorte en sus sueldos

Los médicos de cabecera de PAMI comenzaron este lunes un paro de 72 horas en rechazo a una modificación en el esquema de pagos que impacta directamente en sus ingresos. La medida es impulsada por la APPAMIA, que cuestiona la Resolución 1107/2026 por eliminar el cobro por consulta presencial.

El nuevo sistema establece una cápita fija de $2.100 por paciente (un monto mensual por afiliado asignado), lo que implica que las consultas clínicas dejan de pagarse de manera individual y quedan absorbidas dentro de ese ingreso global. Según los profesionales, esto desincentiva la atención presencial (ya que solo se reconocerán aparte las visitas domiciliarias y casos especiales) y reduce significativamente sus ingresos.

Desde el sector advierten que la medida se implementó sin consenso previo y con carácter retroactivo al 1° de abril, lo que agravó el malestar. Además, señalan la eliminación de incentivos por formación de posgrado y mayores exigencias administrativas (como la implementación de la Orden Médica Electrónica) sin mejoras en los honorarios.

La doctora Fernanda Scoccia calificó la situación como crítica y aseguró que “es el peor momento en casi dos décadas para los médicos de cabecera”. Según explicó, los ingresos mensuales sufrieron una caída superior al 50% (pasando de alrededor de $2.100.000 a un tope cercano a $1.400.000), lo que dificulta sostener consultorios (entre alquileres, sueldos e insumos) bajo las nuevas condiciones.

Durante la medida de fuerza, solo se garantizarán urgencias y guardias mínimas por compromiso ético, mientras que la atención programada quedará suspendida. Desde el gremio no descartan profundizar el conflicto si no hay cambios, en un contexto que ya afecta a otras especialidades (como odontología y oftalmología) por demoras en pagos y bajos aranceles.