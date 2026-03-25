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RIVADAVIA

Médicos del hospital Saporiti protestaron por el cierre del área de maternidad

Ante la "baja cantidad de partos mensuales", Salud decidió cerrar el área de maternidad del hospital Saporiti para ampliar la atención en salud mental.

Sigue la polémica por el cierre del área de maternidad del hospital Saporiti de Rivadavia. Luego de que se anunciara la decisión -fundamentada en “la baja cantidad de partos mensuales“-, este miércoles el personal médico del nosocomio llevó adelante una protesta.

A la medida de fuerza se sumó el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, quien fue recibido por Francisco Boato, director del hospital. Además, también participaron referentes de AMPROS y vecinos de la zona.

Cerró el área de Maternidad en un hospital mendocino por falta de partos

Cabe destacar que el objetivo de Salud es cerrar el área de maternidad del hospital Saporiti -donde también dejará de funcionar la internación en neonatología- para ampliar la atención en salud mental. Esta iniciativa llevará a que en la zona del Este provincial los partos se concentren en el hospital Perrupato, de San Martín.

Ante estos cambios, los profesionales que actualmente se desempeñan en el Saporiti pasarán a ocupar otras funciones, aunque se aclaró que los obstetras seguirán atendiendo embarazos de principio a fin, salvo el momento del parto, que será derivado a otro nosocomio.

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