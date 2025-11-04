Search
Medicamentos gratuitos del PAMI: qué tratamientos tienen cobertura al 100 %

El programa de medicamentos del PAMI permite a sus afiliados acceder gratis a tratamientos clave para enfermedades graves.

El programa denominado “Programa de Medicamentos PAMI” sigue vigente para los jubilados y pensionados que se encuentran afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Su objetivo es facilitar que los afiliados puedan continuar con sus tratamientos sin interrupciones, y abarca descuentos de hasta el 100 % en medicamentos, además de cobertura total para tratamientos especiales.

Tratamientos con cobertura al 100 %

Según la normativa vigente, los afiliados tienen acceso a cobertura total para los siguientes tratamientos:

  • Diabetes.
  • Medicamentos oncológicos.
  • Medicamentos oncohematológicos.
  • Tratamiento de la hemofilia.
  • Tratamiento del VIH y de las hepatitis B y C.
  • Medicamentos para trasplantes.
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.
  • Medicamentos para la artritis reumatoidea.
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos.
  • Medicamentos para la osteoartritis.
  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

¿Quiénes pueden acceder a medicamentos gratis por razones sociales?

Los afiliados de PAMI que cumplan con ciertos requisitos pueden tramitar la cobertura al 100 % para hasta cuatro medicamentos ambulatorios por razones sociales, de forma virtual o presencial.

Los requisitos incluyen:

  • Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Si en el hogar hay un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales del hogar deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.
  • No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga al mismo tiempo que al PAMI.
  • No ser propietario de más de un inmueble.
  • No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.
  • No contar con un vehículo de menos de diez años de antigüedad (con excepción de convivientes con CUD, que pueden tener vehículo de menos de 10 años).
  • No ser titular de activos societarios que demuestren plena capacidad económica.

En caso de no cumplir los puntos 1 o 2, pero si el costo de los medicamentos para su tratamiento representa el 15 % o más de sus ingresos, el afiliado puede tramitar cobertura al 100 % a través de un mecanismo de excepción, presentando informe social, escala de vulnerabilidad y revalidación médica.

Además, los afiliados beneficiarios de la categoría “Veteranos de Guerra del Atlántico Sur” están exentos de estos requisitos, aunque igual deben realizar el trámite formal de solicitud.

