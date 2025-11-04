Medicamentos gratuitos del PAMI: qué tratamientos tienen cobertura al 100 %

El programa denominado “Programa de Medicamentos PAMI” sigue vigente para los jubilados y pensionados que se encuentran afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Su objetivo es facilitar que los afiliados puedan continuar con sus tratamientos sin interrupciones, y abarca descuentos de hasta el 100 % en medicamentos, además de cobertura total para tratamientos especiales.

Tratamientos con cobertura al 100 %

Según la normativa vigente, los afiliados tienen acceso a cobertura total para los siguientes tratamientos:

Diabetes.

Medicamentos oncológicos.

Medicamentos oncohematológicos.

Tratamiento de la hemofilia.

Tratamiento del VIH y de las hepatitis B y C.

Medicamentos para trasplantes.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Medicamentos para la artritis reumatoidea.

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Medicamentos para la osteoartritis.

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

¿Quiénes pueden acceder a medicamentos gratis por razones sociales?

Los afiliados de PAMI que cumplan con ciertos requisitos pueden tramitar la cobertura al 100 % para hasta cuatro medicamentos ambulatorios por razones sociales, de forma virtual o presencial.

Los requisitos incluyen:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Si en el hogar hay un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales del hogar deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga al mismo tiempo que al PAMI.

No ser propietario de más de un inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

No contar con un vehículo de menos de diez años de antigüedad (con excepción de convivientes con CUD, que pueden tener vehículo de menos de 10 años).

No ser titular de activos societarios que demuestren plena capacidad económica.

En caso de no cumplir los puntos 1 o 2, pero si el costo de los medicamentos para su tratamiento representa el 15 % o más de sus ingresos, el afiliado puede tramitar cobertura al 100 % a través de un mecanismo de excepción, presentando informe social, escala de vulnerabilidad y revalidación médica.

Además, los afiliados beneficiarios de la categoría “Veteranos de Guerra del Atlántico Sur” están exentos de estos requisitos, aunque igual deben realizar el trámite formal de solicitud.