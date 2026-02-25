Media sanción a la reforma que acelera los procesos en delitos menores

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles la reforma del procedimiento de flagrancia en el Código Procesal Penal (CPP), una iniciativa que apunta a acelerar la resolución de delitos menores y reorganizar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

El proyecto obtuvo 33 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, y ahora deberá ser debatido en el Senado provincial.

La figura de flagrancia se aplica cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer un delito o inmediatamente después. Bajo el nuevo esquema, el fiscal tendrá un plazo de diez días hábiles desde la aprehensión o imputación para solicitar la audiencia inicial, con posibilidad de prórroga por otros diez días mediante resolución fundada, en caso de que sea necesario producir prueba clave.

Desde el oficialismo argumentaron que la redacción actual del artículo 439 bis establecía plazos “exiguos e inflexibles”, lo que en la práctica generaba causas truncas, con riesgo de nulidades o debilidades probatorias en expedientes más complejos.

La reforma también modifica el artículo 348 del CPP y establece que, en casos tramitados por procedimiento directísimo, la prisión preventiva deberá pedirse en la audiencia inicial, concentrando en un mismo acto las medidas de coerción y una eventual resolución anticipada. La intención es evitar superposición de audiencias y optimizar recursos de fiscales, defensores y jueces.

Quedarán excluidas de este mecanismo abreviado las causas que deban resolverse mediante juicio por jurado.

Otro de los puntos centrales es el nuevo artículo 439 ter, que dispone que si pasan más de 30 días desde la imputación formal sin que se realice la audiencia de finalización, la causa seguirá por el procedimiento común. En tanto, el 439 quáter transforma esa instancia en un juicio concentrado que deberá terminar con sentencia en el mismo acto o con fundamentos en un plazo acotado.

La iniciativa también obliga a la Procuración General a conformar equipos especializados con dedicación exclusiva para este tipo de casos, mientras que la Suprema Corte y los organismos de gestión deberán adecuar protocolos y sistemas de turnos para cumplir con los nuevos tiempos procesales en toda la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia sostienen que la reforma permitirá dar respuestas más ágiles frente a delitos de menor escala pero de fuerte impacto social, con sanciones breves que podrían articularse con programas educativos y de formación laboral en conjunto con el Servicio Penitenciario.

El debate ahora se traslada al Senado, donde se definirá si la provincia avanza hacia un esquema más expeditivo en la resolución de delitos en flagrancia, una demanda que viene creciendo en la agenda pública.