Media docena de cargos quedaron listos para votarse: quién aspira a ser fiscal en el Valle de Uco

Integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado realizaron una audiencia pública para analizar seis pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, destinados a cubrir distintos cargos en el ámbito del Poder Judicial. Del encuentro participó además la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos quien acompañó la postulación de varios candidatos.

Uno de los pliegos analizados fue el de Luis Guillermo Parigi, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal Penal de Menores y Tránsito de General Alvear de la Segunda Circunscripción Judicial. Su candidatura recibió 254 adhesiones. Entre los argumentos de apoyo se destacó su vocación, compromiso laboral, perspectiva de género y trato respetuoso hacia las víctimas y adultos mayores.

También se analizó el pliego de Facundo Ezequiel Roa, propuesto como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía Nº 2 de General Alvear de la Segunda Circunscripción Judicial, quien recibió 467 adhesiones. Los respaldos hicieron hincapié en su compromiso, honestidad, formación académica y trayectoria dentro del Poder Judicial.

Posteriormente, la comisión analizó el pliego de María Belén Sanz, propuesta para ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial. La postulante recibió 541 adhesiones. Entre los avales se destacaron su capacidad técnica, responsabilidad en la toma de decisiones, perspectiva de género y cualidades humanas.

El cuarto pliego tratado fue el de Gerardo Manganiello, propuesto como Fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, quien recibió 169 adhesiones. Quienes respaldaron su candidatura resaltaron su solvencia profesional, el trato respetuoso hacia las víctimas y su capacidad para desenvolverse en contextos complejos con recursos limitados.

Luego fue analizado el pliego de Fernanda Gabriela Arriagada, propuesta como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía Nº 38 de la Primera Circunscripción Judicial. Su candidatura obtuvo 279 adhesiones. Los apoyos resaltaron su capacidad de respuesta, coordinación con distintos organismos y compromiso con una gestión objetiva y cercana a la ciudadanía.

Finalmente, la comisión evaluó el pliego de Pablo Gabriel Fossaroli, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial. El postulante recibió 388 adhesiones. Los avales destacaron su formación jurídica, experiencia en el multifuero del Valle de Uco y sus cualidades personales.

Tras la audiencia, la comisión deberá emitir el dictamen correspondiente y los seis pliegos serán tratados en la próxima sesión del Senado, donde las designaciones se definirán mediante voto secreto.