Media distancia: debaten un nuevo aumento en el transporte que impactaría en el Valle de Uco

El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) oficializó la realización de una audiencia pública el próximo 29 de diciembre, donde se analizará una nueva actualización tarifaria que alcanzará a los servicios urbanos, de media y larga distancia, además del sistema Bicitran. La convocatoria, que no es vinculante, abre un debate clave en un contexto donde los aumentos ya vienen golpeando al bolsillo mendocino, especialmente en regiones como el Valle de Uco, donde el transporte es una necesidad diaria para miles de vecinos.

La audiencia se desarrollará de manera presencial desde las 9 horas en la sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc. Su origen responde al pedido de los propios operadores, que solicitaron una revisión tarifaria debido a las fuertes variaciones económicas de los últimos meses, un reclamo que derivó en la elaboración de estudios técnicos por parte de la Subdirección de Tarifas. Estos informes —detallados en la resolución 3760— muestran la estructura de costos del sistema, insumo central para el análisis público.

El debate llega apenas semanas después del último incremento. A fines de octubre, el Gobierno provincial aprobó un aumento del 40% para el transporte urbano, de media y larga distancia, dividido en dos tramos. El primero se aplicó el 10 de noviembre, con el boleto pasando de $1.000 a $1.200, y el segundo se ejecutará el 1 de enero, cuando la tarifa trepe a $1.400. Ahora, una nueva revisión podría volver a ajustar los valores en un corto plazo.

De acuerdo con la resolución, cada expositor tendrá un máximo de diez minutos para presentar su postura, y deberá acompañar toda la documentación que desee incorporar al expediente. Las observaciones serán respondidas posteriormente por el EMOP mediante los actos administrativos correspondientes, un procedimiento que define el marco formal del proceso.

En paralelo, se fijó para el 15 de diciembre la reunión del Órgano Consultivo del ente, instancia obligatoria dentro del esquema tarifario y que se realizará de forma virtual. La audiencia estará presidida por la vicepresidenta del EMOP, Agustina Llaver, junto a los instructores designados por el Directorio, quienes tendrán la tarea de ordenar el debate y sistematizar las intervenciones.

Si bien el encuentro permite la participación ciudadana, la decisión final quedará exclusivamente en manos del Ejecutivo provincial, un punto que genera inquietud entre usuarios y referentes regionales. En zonas como el Valle de Uco, donde muchos dependen del transporte para estudiar, trabajar o acceder a servicios básicos, el posible incremento vuelve a encender las alertas sobre el impacto social y económico que podría traer un nuevo ajuste.