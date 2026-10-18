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17 de octubre

Máximo Kirchner recordó el 17 de octubre e insistió con una candidatura de Cristina

El diputado nacional compartió el acto del 17 de octubre con Jorge Capitanich y llamó a la unión del peronismo.

En un acto realizado en el Club Juventud de en Resistencia con Jorge Capitanich por el Día de la Lealtad, el diputado nacional fustigó a Javier Milei. “Nada de lo que prometió sucedió en la vida de las familias argentinas”, afirmó Máximo Kirchner.

El hijo del matrimonio Kirchner recordó los 81 años del 17 de octubre de 1945 acompañado por el senador chaqueño Jorge Capitanich. Alí, el diputado volvió a reclamar por la libertad de su madre, Cristina Fernández y alentó una eventual candidatura.

“El pueblo argentino tiene memoria y por eso crece en las encuestas ante un poder económico que la tiene secuestrada”, sostuvo Kirchner en su discurso, en el que no ahorró críticas al gobierno.

En un momento dado, inquirió a la militancia presente quién debía ser el candidato del peronismo en 2027. Se escuchó el nombre de “Cristina”, que obligó a la repregunta para que se oyera más fuerte.

La mejor manera de ganar una elección no es ensuciando con mentiras al adversario”, remarcó en otro pasaje. “Hay que decir cómo vamos a hacer para recuperar el poder adquisitivo, financiar la Universidad y la escuela”, añadió.

A su vez, manifestó: “Tenemos que construir una propuesta de fondo. El que venga a prometer que esto se recupera rápidamente estará mintiendo. Esto tiene que ser paulatino. Hay que representar la esperanza de la gente pero con propuestas concretas”, cerró.

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