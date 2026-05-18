Mauricio Macri desembarca en Mendoza en medio de las tensiones con Milei y versiones de candidatura

El expresidente Mauricio Macri llegará este viernes 22 de mayo a Mendoza para participar del encuentro “Próximo Paso – Cuyo”, una actividad organizada por el PRO que se realizará desde las 18 en el Hotel Hilton de Guaymallén.

La visita no pasa desapercibida en el escenario político nacional. Se da en medio de crecientes tensiones entre el macrismo y el gobierno de Javier Milei, además de las versiones cada vez más fuertes sobre una eventual candidatura presidencial del líder del PRO para 2027.

El encuentro reunirá a dirigentes del PRO de Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, en lo que desde el partido definen como una gira federal orientada a reconstruir volumen político y territorial.

El rol de Mendoza en la estrategia de Macri

La elección de Mendoza no parece casual. La provincia sigue siendo uno de los distritos donde el PRO mantiene vínculos políticos activos con el radicalismo gobernante y donde aún conserva dirigentes con peso territorial dentro de PRO y de Cambia Mendoza.

Entre los anfitriones estará el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, uno de los referentes amarillos que quedó alineado con el oficialismo provincial tras el regreso del PRO al frente gobernante.

También participará el presidente del PRO mendocino, Gabriel Pradines, junto a dirigentes nacionales como Fernando de Andreis y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

La actividad estará dividida en distintos bloques temáticos vinculados al Estado, el armado político y la situación nacional.

La incógnita Cornejo y una posible cena política

Uno de los principales focos políticos de la visita será la posible reunión entre Macri y el gobernador Alfredo Cornejo.

Aunque oficialmente no fue confirmada, distintos trascendidos indican que podría concretarse una cena privada entre ambos dirigentes durante la estadía del expresidente en Mendoza.

El eventual encuentro genera expectativa porque la relación política entre Macri y Cornejo atravesó distintas etapas: desde la alianza fuerte en tiempos de Cambiemos hasta momentos de marcada distancia política.

Sin embargo, el actual contexto nacional volvió a acercar posiciones entre sectores del PRO y gobernadores radicales que buscan mantener autonomía frente a La Libertad Avanza sin romper totalmente con la Casa Rosada.

Un acto con mirada al 2027

La visita de Macri también se produce en paralelo a los rumores internos sobre una posible candidatura presidencial.

En las últimas semanas, referentes del PRO comenzaron a instalar públicamente la idea de que el expresidente podría volver a competir electoralmente, especialmente ante el desgaste de la relación con el oficialismo libertario y las dificultades del partido para sostener identidad propia.

Por eso, el “Próximo Paso Tour” aparece no solo como un encuentro partidario, sino también como una forma de reactivar la estructura territorial del PRO en distintas provincias.

Mendoza será una de las escalas más importantes de esa estrategia política.