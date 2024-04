Mauricio Macri condenó los ataques de Irán a Israel

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se pronunció respecto de los ataques de Irán contra Israel y condenó de forma enfática lo que pasó durante las últimas horas en Medio Oriente.

“Condeno enfáticamente el brutal ataque perpetrado por Irán contra el Estado de Israel. Toda mi solidaridad con el pueblo israelí. La guerra, el terrorismo y la violencia nunca son el camino. Hoy, más que nunca, es imprescindible trabajar por la paz”, comunicó Macri desde su cuenta de X.

Y es que el madrugada del sábado desde Irán decidieron atacar a Israel con drones y misiles en unión con Hezbolá desde Líbano y los hutíes desde Yemen. Aunque desde el ejército israelita confirmaron la neutralización de más de 200 proyectiles por Cúpula de Hierro y algunos más por las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Reino Unido.

Pero esto no terminó, sino que este domingo se reúne el Comité de Guerra de Israel y allí van a decidir si devolver el ataque al país vecino. Aunque Irán, posterior a bombardear, aseguró que no atacará más si desde el ejército israelí no lo hacen.