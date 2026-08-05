Mastantuono deja el Real Madrid: dónde jugará el argentino

El futuro de Franco Mastantuono ya quedó definido. Después de un primer año en el que no logró afianzarse en el Real Madrid y de perder terreno en la consideración de José Mourinho, el argentino dejará la Casa Blanca para buscar la continuidad que no encontró desde su llegada al fútbol español. Su destino será la Serie A de Italia.

Según se confirmó este miércoles, Mastantuono continuará su carrera en Fiorentina, club que lo incorporará a préstamo por un año. El acuerdo entre ambas instituciones no contempla una opción de compra, por lo que el ex River regresará al Real Madrid a mediados de 2027 con la intención de volver a ganarse un lugar en el plantel. En ese sentido, hay que remarcar que el argentino tiene contrato con el Merengue hasta junio de 2031.

De este modo, la noticia puso fin a varios días de negociaciones y versiones sobre su futuro. Incluso, River llegó a ilusionarse con la posibilidad de repatriarlo, aunque desde el conjunto español siempre dejaron en claro que la prioridad era que el futbolista siguiera su desarrollo en una de las principales ligas de Europa.

El rendimiento de Mastantuono en el Real Madrid fue de más a menos

La salida del argentino se produce debido a que estuvo lejos de las expectativas generadas tras su llegada desde River, en una operación por la que el Real Madrid desembolsó una cifra millonaria para quedarse con una de las mayores promesas del fútbol sudamericano.

Durante su primer año en el Real Madrid, Mastantuono disputó 35 partidos: fue titular en 17 oportunidades, convirtió tres goles y no registró asistencias. Su rendimiento fue de mayor a menor y nunca consiguió consolidarse dentro del equipo.

La falta de continuidad también terminó repercutiendo en su presente con la Selección argentina. Después de aparecer como una de las grandes caras del recambio en la Albiceleste, perdió terreno en la consideración de Scaloni y finalmente quedó fuera de la lista de convocados para el Mundial 2026.

Ahora, en la Fiorentina, Mastantuono buscará recuperar protagonismo, volver a sumar minutos y demostrar el potencial que lo convirtió en una de las grandes apuestas del fútbol argentino.