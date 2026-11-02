El massismo quiere mostrar músculo político: la foto que muestra los movimientos para el 2027

“No es tiempo para hablar de candidaturas” repiten a coro, y como loros, la mayoría de los dirigentes políticos. Pero en redes sociales muestran otra cosa: fotos de reuniones y reels con críticas y seudo propuestas para tratar de seducir al cada vez más apático votante.

Encuentro por Mendoza es la muestra del aglutinamiento de varios actores políticos que podrían parecer de distintos espacios pero que, a varios los une el mismo jefe político: Sergio Massa. El viernes por la noche hubo cónclave en tierras cornejistas: Godoy Cruz, a pocas cuadras del edificio municipal.

La invitación al evento, develaba que la diputada massista Gabriela Lizana, del Frente Renovador; el exintendente de Lavalle Roberto Righi; Martín Hinojosa; y el diputado provincial Jorge Difonso, referente de Unión Popular Federal, entre otros, serían parte de la movida. El sancarlino tiene línea directa con el ex ministro de Economía.

“Sin embargo, los impulsores remarcan que la iniciativa trasciende a quienes hoy encabezan la convocatoria. Numerosos espacios políticos, entidades, organizaciones sociales y referentes de distintos sectores de la provincia han sido invitados a participar de esta primera reunión ampliada, concebida como una instancia inicial de articulación y definición de una metodología de trabajo compartida”, decía otro de los párrafos.

La sede del Salón de SOEVA tuvo buena concurrencia según las fotos que trascendieron.

La foto que redobló la apuesta

Sin embargo, el espacio decidió mover otra pieza que también se linkea con Sergio Massa: una foto difundida por Difonso y en la que aparece el intendente de Maipú, Matías Stevanato. “El encuentro es el camino”, fue el texto que acompañó la imagen, haciendo un claro guiño al nombre del espacio.

El encuentro es el camino🇦🇷 pic.twitter.com/gCzDrJjN1h — Jorge Andrés Difonso (@JorgeDifonso) November 2, 2026

Stevanato está dentro de la conducción del PJ, uno de los vicepresidentes le responde políticamente y a su vez, en el 2023, militó fuertemente la candidatura presidencial de Massa. Es uno de los dirigentes que tiene llegada y a quien se lo podría ubicar dentro del massismo sin ser parte del Frente Renovador.

La imagen tiene como intención, claramente, dar un mensaje: el massismo está con vida y en movimiento. Y todo apunta al 2027 porque en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, se está dando una fuerte discusión de candidaturas, que no sólo incluyen a la sucesión de Axel Kicillof sino que también abarcan a la lista nacional.

Mendoza se hace eco de esas definiciones y empieza a juntar piezas, armar equipos y mostrar alternativas aunque todavía no haya respuesta a una pregunta que varios se hacen: ¿A qué jugará Sergio Tomás Massa?