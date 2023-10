Massa defendió los cambios en Ganancias ante el planteo de Suarez

En su reciente visita oficial a la provincia, el Ministro de Economía, Sergio Massa, se pronunció sobre el planteo que el Gobierno de Mendoza está preparando en relación a los recientes cambios en el Impuesto a las Ganancias. Según Massa, esta acción, que argumenta la inconstitucionalidad de la eliminación de la Cuarta Categoría del tributo, es simplemente un intento de Juntos por el Cambio por mantener vigente dicho impuesto.

El titular de Economía manifestó su seguridad de que el reclamo no prosperará y que no es tema de discusión en la Corte Suprema, ya que, según él, “es solo una forma de esconder que no les gusta que los trabajadores dejen de pagar Ganancias”. Massa enfatizó que desde el punto de vista procedimental no existe inconstitucionalidad, ya que la facultad de establecer impuestos recae en el Congreso.

El empate en Senado al momento de debatir la ley.

Por otro lado, en Mendoza se mantiene la convicción de que hay motivos suficientes para presentar el planteo y esperar que se le dé tratamiento. Según fuentes locales, esto podría influir en futuros acuerdos fiscales entre las provincias y la Nación. Existe la preocupación de que las modificaciones anunciadas por Massa resulten en una pérdida significativa de ingresos para la provincia, estimada en hasta 70 mil millones de pesos en 2024.

El Gobierno de Mendoza está preparando el planteo de inconstitucionalidad, que se espera que sea presentado en los próximos días tras un análisis exhaustivo de la situación. Este tema también ha generado preocupación en la provincia debido a la posible reinstauración del IVA en productos de la Canasta Básica, otro impuesto coparticipable que afectaría los ingresos provinciales. A pesar de estas preocupaciones, algunos argumentan que las provincias pueden beneficiarse de la formalización de las compras y la suba del mínimo no imponible.

Esta disputa fiscal representa un nuevo capítulo en las tensiones entre Mendoza y la administración de Alberto Fernández, marcando una última batalla legal en el mandato de Rodolfo Suarez al frente de la provincia.