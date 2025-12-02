Más ventas, pero menos ganancias: la nueva ecuación que anticipan las empresas

El Índice de Confianza Empresaria del tercer trimestre de 2025, elaborado por Vistage Argentina, mostró un clima de optimismo cauto entre CEOs, gerentes generales y dueños de empresas. Según el relevamiento, que incluyó a 393 empresarios, el 51% espera que el volumen de unidades vendidas aumente en los próximos doce meses, aunque un 40% considera que la rentabilidad disminuirá.

La CEO de Vistage Argentina, Guadalupe San Martín, señaló que los datos reflejan la resiliencia del sector. Aseguró que, pese a la incertidumbre económica, los líderes empresariales siguen orientados a la expansión y al crecimiento interno de sus organizaciones.

Respecto a cómo evaluaron el desempeño reciente de la economía argentina, el 25% afirmó que la situación mejoró, el 50% sostuvo que empeoró y otro 25% cree que no tuvo cambios. Mirando hacia adelante, el 45% espera una mejora económica, mientras que el 33% prevé estabilidad y el 22% anticipa un retroceso.

Las proyecciones para sus propias compañías muestran expectativas moderadas: además del crecimiento en ventas, el 52% estima que la facturación aumentará. En tanto, sobre la inversión en activos fijos, la mayoría (54%) prevé que se mantendrá estable.

En materia de precios, el 48% considera que no variarán durante el próximo año, un 35% anticipa aumentos y el 17% cree que podrían bajar. Sobre la plantilla de empleados, el 52% estima que seguirá igual y el 30% cree que crecerá.

La principal preocupación señalada fue la incertidumbre económica (37%), seguida por temas financieros (21%) y los mayores costos operativos (18%). Además, los empresarios proyectan una inflación anual del 41% para 2025 y un tipo de cambio oficial de $1.620 para fin de año.

El Índice de Confianza Vistage, creado en Estados Unidos en 2003, se realiza en Argentina desde 2006 y se consolidó como un termómetro de las expectativas del liderazgo empresario.