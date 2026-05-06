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Más ojos en la calle: Cabify se suma al sistema de alertas de la Ciudad

Choferes de la plataforma se incorporan al programa municipal y serán capacitados para reportar emergencias y situaciones sospechosas en tiempo real.

La Ciudad de Mendoza incorporó a conductores de Cabify al programa Ojos en Alerta con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en la vía pública. La iniciativa se concretó a través de un convenio firmado por el intendente Ulpiano Suarez junto a representantes de la empresa de movilidad.

A partir de este acuerdo, más de 3.000 choferes que trabajan con la aplicación en Mendoza podrán sumarse de manera voluntaria al sistema, participando previamente de capacitaciones breves de aproximadamente 30 minutos sobre el uso de la herramienta. El objetivo es que puedan reportar hechos de manera rápida y eficaz mientras circulan por la ciudad.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Ojos en Alerta es un programa que permite a los usuarios comunicarse directamente con el centro de monitoreo mediante mensajería instantánea, enviando textos, audios, fotos o videos para alertar sobre situaciones sospechosas o emergencias. El sistema también cuenta con un botón de pánico que activa un protocolo de intervención inmediata en casos de urgencia.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de los conductores representa un aporte estratégico, ya que se trata de personas que recorren la ciudad de forma constante, incluso en horarios nocturnos, lo que amplía la capacidad de detección en distintos puntos del territorio y fortalece la red de prevención.

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