Más del 20% de los alumnos de secundaria no pasó de año y el SUTE cuestionó los datos del Gobierno

Un informe difundido por la Dirección General de Escuelas volvió a encender el debate sobre la situación del nivel secundario en Mendoza. Según los datos oficiales, más del 20% de los estudiantes repitió el año, mientras que casi el 80% logró promocionar en tiempo y forma.

El dato fue presentado por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, quien sostuvo que el sistema educativo mantiene altos niveles de permanencia escolar. De acuerdo con la información oficial, la permanencia en secundaria alcanza el 98,22%, un indicador que, según el Gobierno, demuestra que la mayoría de los estudiantes continúa dentro del sistema.

El funcionario explicó que el aumento en la repitencia respecto a años anteriores está vinculado a una mayor exigencia en el sistema educativo, particularmente tras la eliminación de la llamada condicionalidad de marzo (una instancia que permitía a los estudiantes promocionar con materias pendientes).

“Este año eliminamos la condicionalidad de marzo y el resultado es un sistema más honesto. Casi el 80% de los estudiantes promocionó en tiempo y forma y el 20% restante deberá profundizar aprendizajes; es el camino para que el título secundario tenga un valor real y el inicio de clases sea ordenado”, afirmó el titular de la cartera educativa.

El SUTE cuestionó los datos oficiales

Sin embargo, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) pusieron en duda la interpretación del Gobierno y aseguraron que los números difundidos no reflejan lo que ocurre en las escuelas.

El secretario general del gremio, Gustavo Correa, sostuvo que la situación del sistema educativo es más compleja de lo que muestran las estadísticas oficiales y advirtió que el problema no se limita a la repitencia.

“El ministro ha publicado datos que se contradicen con la realidad. Nosotros tenemos la mitad de los chicos que salen de la primaria fuera del sistema educativo y uno de cada cuatro repite”, aseguró el dirigente sindical.

Según Correa, la preocupación principal debería centrarse en la deserción escolar, ya que muchos estudiantes que abandonan la escuela no logran reinsertarse en ninguna modalidad educativa (ni en secundaria orientada, ni técnica, ni en educación para adultos).

“No están en adultos, no están en orientada, no están en técnica. No están escolarizados, y eso es lo que más nos preocupa”, advirtió.

El debate por las políticas educativas

Desde el gremio también cuestionaron algunas decisiones de política educativa impulsadas por el Ejecutivo provincial. Correa señaló que la reorganización del sistema ha implicado el cierre de cursos y escuelas en distintos puntos de Mendoza.

Según explicó, en muchos casos estas medidas se presentan bajo la figura de “fusiones” de establecimientos (un mecanismo administrativo para reorganizar instituciones), pero en la práctica terminan reduciendo la oferta educativa disponible para los estudiantes.

De acuerdo con los registros que maneja el sindicato docente, en los últimos diez años el sistema perdió alrededor de 8.000 estudiantes en la modalidad de educación para adultos.

“Son cerca de 800 jóvenes por año que dejan de estudiar, y eso nos preocupa porque no vemos políticas claras para volver a atraerlos al sistema educativo”, señaló el dirigente.

En ese contexto, desde el SUTE insistieron en que la discusión de fondo debería centrarse en cómo garantizar que los estudiantes permanezcan dentro de la escuela y completen sus estudios, un desafío que, según advierten, continúa siendo uno de los principales problemas del sistema educativo provincial.